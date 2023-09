Rajveer, le fils de Sunny Deol, dit que son père détestait qu’il veuille devenir acteur et révèle pourquoi

Lors du lancement de la bande-annonce de Dono, Rajveer a révélé que son père, Sunny Deol, détestait vouloir devenir acteur car il voulait qu’il étudie car l’industrie cinématographique est imprévisible.

Rajveer Deol, le fils de l’acteur de Bollywood Sunny Deol, est prêt à faire ses débuts à Bollywood avec son prochain film Dono qui mettra également en vedette Paloma, la fille de Poonam Dhillon. La bande-annonce du film a été publiée par les créateurs aujourd’hui, le 4 septembre.

Lors de l’événement de lancement de la bande-annonce, Rajveer a révélé que son père Sunny détestait vouloir devenir acteur car il voulait qu’il étudie car l’industrie cinématographique est imprévisible. Il a déclaré : « Vous êtes heureux pendant une seconde et malheureux de ne pas trouver de travail. Je veux dire, papa a eu un succès (Gadar 2) après 22 ans. Ils étaient donc inquiets parce que c’est une ligne tellement épuisante mentalement. Mais je suis juste tombé amoureux du métier d’acteur ; Je ne pouvais pas en avoir assez. Même maintenant, ils aimeraient que je fasse autre chose.





La bande-annonce de Dono, le premier film du fils de Sunny Deol, Rajveer Deol, et de la fille de Poonam Dhillon, Paloma, a été dévoilée par les réalisateurs le lundi 4 septembre. Réalisé par le fils de Sooraj Barjatya, Avnish S. Barjatya, lors de ses débuts en tant que réalisateur, le film promet d’être une nouvelle histoire d’amour entre les deux protagonistes.

« Dans le contexte d’un somptueux mariage à destination, Dev (Rajveer) – ami du dulhan, rencontre Meghna (Paloma) – amie du dulha. Au milieu des festivités d’un grand mariage indien, un voyage réconfortant commence entre deux des étranges qui n’ont qu’une seule destination », lit-on dans le synopsis officiel du film.

La bande-annonce du film montre que Rajveer n’a pas pu avouer son amour à son meilleur ami au cours des dix dernières années et qu’il assiste maintenant à son mariage, et Paloma a été en couple pendant six ans avec une personne qui assiste également au même mariage. Dono parle de ces deux âmes au cœur brisé qui « cherchent à tourner la page » dans leur vie.

Partageant son enthousiasme pour le film, un internaute a écrit : « Rajshri est une émotion en soi… je ne peux pas exprimer avec des mots à quel point je suis heureux de voir la nouvelle génération commencer son voyage sous cette bannière ! Une nouvelle perspective, un nouveau départ. , de nouvelles histoires, de nouveaux récits… tout le meilleur à Avnish, Rajveer et Paloma », tandis qu’un autre a ajouté : « Je suis tellement heureux pour les Barjatyas, en particulier Avnish, et pour les deux nouveaux venus ! Super duper excité pour ce film. »