Raju Srivastava reprend conscience après 15 jours ; comédien fait pour écouter la voix d’Amitabh Bachchan pour une meilleure fonctionnalité cérébrale

Maintenant, c’est la plus heureuse des nouvelles pour les fans de Raju Srivastava depuis longtemps. Pendant quelques jours, il y a eu beaucoup de rumeurs et de rapports sur la santé de l’humoriste. Et maintenant, enfin, il y a de bonnes nouvelles que le comédien as a pris conscience. Oui! Raju a été admis à l’hôpital il y a 15 jours et aujourd’hui, il a finalement repris conscience. Le comédien a été admis à l’hôpital AIIMS de Delhi après s’être plaint d’un arrêt cardiaque alors qu’il s’entraînait au gymnase. Le dernier buzz est que Raju est revenu à la raison et que les médecins font de leur mieux pour le sortir du ventilateur.

Si l’on en croit les rapports, les bandes vocales d’Amitabh Bachchan ont été utilisées pour une meilleure fonctionnalité cérébrale du comédien, car le monde est conscient qu’il est un fan inconditionnel de la superstar.

Alors que le neveu de Raju, Kushal Srivastava, en interaction avec TOI, a affirmé que les informations selon lesquelles il aurait pris conscience sont fausses. Il vient d’ouvrir les yeux deux fois et bouge également les mains, mais lentement et progressivement, sa santé s’améliore, tandis que les médecins lui assurent que la guérison se fera mais prendra du temps. Il a ajouté : ” Raju Ji est toujours sous ventilateur et les médecins veulent qu’il l’en retire, mais il n’y a pas de plans immédiats. Ils attendent que sa santé s’améliore davantage. Les progrès ne sont pas suffisants pour que les médecins retirent l’assistance vitale. Ses organes répondent bien au traitement ».

Rau Srivastava est l’un des comédiens les plus aimés et les plus populaires de son temps. Depuis qu’il a été admis à l’hôpital, ses fans et ses proches prient continuellement pour qu’il reçoive et, comme sa femme l’a dit, les prières ont été entendues et il va mieux. Shekhar Suman, Sunil Pal et d’autres acteurs proches de lui ont régulièrement fait le point sur l’état de santé du comédien. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.