‘Raju Srivastava est presque en ‘mort cérébrale’, le cœur a aussi des problèmes’, informe le conseiller du comédien

L’état de santé de Raju Srivastava semble s’être détérioré mercredi soir. Son conseiller en chef Ajit Saxena a informé les médias que les médecins de l’AIIMS à New Delhi ont déclaré que le comédien était presque en état de mort cérébrale et que son cœur avait également des problèmes. Sa famille et l’équipe du comédien prient maintenant pour un miracle.

Jeudi, le conseiller de Raju a déclaré à Aaj Tak : « Aujourd’hui matin, les médecins ont informé que le cerveau de Raju ne fonctionnait pas, presque mort. Le cœur est également confronté à des problèmes. Nous sommes tous inquiets et tout le monde prie. Même sa famille est incapable de comprendre. que ce passe-t-il.”

D’autre part, le manager de Raju, Maqbool, a déclaré à News18 que l’état du comédien était critique mercredi soir après que ses nerfs cérébraux ont été trouvés enflés et qu’il y avait de l’eau dans le cerveau. Il a dit que les médecins ont contrôlé la situation et qu’il va mieux maintenant mais qu’il ne peut pas recevoir de médicaments lourds en raison de ses problèmes cardiaques. Il a ajouté que Raju est toujours sous ventilateur et n’a pas pris conscience.

Mercredi dernier, Raju a subi une crise cardiaque alors qu’il courait sur le moulin à tendances du gymnase. Il y a eu des allégations selon lesquelles il s’est surmené au gymnase, mais son neveu Kushal Srivastava a nié ces affirmations. Il a demandé aux fans de l’humoriste de ne pas déranger la famille et a demandé à leur bienfaiteur de s’abstenir d’envoyer des messages à la famille.

Il a également demandé à tout le monde d’arrêter de répandre des rumeurs sur l’état de Srivastava. Il a dit: “Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles il a fait un peu trop d’exercice le jour où il a subi une crise cardiaque, ce qui est sans fondement. Il courrait toujours sur le tapis roulant, il ne se livrait jamais à soulever des poids lourds. Il faisait son exercice quotidien .”