Raju Srivastava décède à 58 ans ; le comédien s’est battu pour la vie pendant 40 jours après un arrêt cardiaque alors qu’il s’entraînait au gymnase

Le comédien Ace Raju Srivastava alias Satya Prakash Srivastava est parti pour la demeure céleste après s’être battu pour sa vie à l’hôpital AIIMS de Delhi aujourd’hui le 21 septembre 2022. Le comédien était sous assistance respiratoire et à l’USI où son état n’a montré presque aucun signe d’amélioration . Le comédien avait 58 ans (né le 25 décembre 1953) et a subi un arrêt cardiaque alors qu’il s’entraînait au gymnase. Il était admis depuis le 9 août où une équipe de médecins a tout tenté pour le réanimer.

Toute la famille est profondément attristée par la perte de Raju Srivastava tandis que les fans et proches pleurent sa mort et inondent les réseaux sociaux de messages d’incrédulité et de désarroi. Le comédien était critique et maintenu sous ventilateur après avoir été admis à l’hôpital. Raju n’avait pas repris conscience depuis qu’il avait été admis à l’hôpital. Cependant, sa famille et ses amis proches, qui le connaissaient comme un combattant, espéraient jusqu’à la dernière heure qu’il reviendrait.

Le comédien Raju Srivastava est décédé à Delhi à l’âge de 58 ans, confirme sa famille. Il a été admis à AIIMS Delhi le 10 août après avoir ressenti des douleurs à la poitrine et s’être effondré alors qu’il s’entraînait au gymnase. (Photo de fichier) pic.twitter.com/kJqPvOskb5 ANI (@ANI) 21 septembre 2022

Raju Srivastav avait des problèmes cardiaques

Selon les rapports, l’acteur s’est plaint de la détérioration de sa santé après s’être effondré sur un tapis roulant pendant son entraînement au gymnase et a été transporté d’urgence à l’hôpital voisin AIIMS à Delhi. Selon les rapports, Raju avait déjà des problèmes cardiaques et avait même implanté des stents. L’entraîneur de gym de Raju est celui qui l’a précipité à l’AIIMS où il a reçu deux fois une réanimation cardiorespiratoire (RCP) et a été réanimé. Les derniers rites de l’acteur auront lieu entre amis et en famille dans les deux prochains jours selon des sources.

Raju Srivastava et sa série de travaux à la télévision et au cinéma

L’acteur de 58 ans était l’un des comédiens les plus populaires et les plus aimés de son époque. Il est devenu célèbre avec sa comédie stand-up dans des émissions comiques comme Comedy Circus, Laugh India Laugh, Comedy Nights with Kapil et plus encore. tandis que le comédien-acteur le plus aimé a également fait partie d’une sitcom populaire Dekh Bhai Dekh pendant un an. Il a également vu des films comme Tezaab, Maine Pyaar Kiya, Main Prem Ki Deewaani Hu, Toilet; Ek Prem Katha et plus encore. Raju Srivastav nous manquera beaucoup.

