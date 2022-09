Raju Srivastava décède à 58 ans: Gautam Rode exprime son chagrin et l’appelle “le comédien le plus respecté” [Exclusive]

La mort de Raju Srivastava a laissé ses fans et ses proches extrêmement bouleversés et en deuil. Depuis que la nouvelle de la mort du comédien est connue, tous ceux qui le connaissaient font l’éloge du comédien et l’appellent la personne la plus humble et la meilleure avant de gagner le titre de comédien. BollywoodLife est entré en contact avec un acteur de télévision qui n’a pas eu la chance de travailler avec lui, mais il l’a certainement rencontré à quelques reprises et a laissé une marque sur lui, c’était Raju Srivastava.

S’adressant exclusivement à BollywoodLife, Gautam Rode a exprimé son chagrin face à la mort de Raju Srivastava et a déclaré: “Je n’ai pas travaillé avec Raju ji .. Je l’ai rencontré deux fois .. Il était très respectueux .. Il a lancé la tendance de la comédie stand-up en Inde. . Mes sincères condoléances à sa famille .. Qu’il repose en paix .. Que Dieu bénisse son âme”.

Raju Srivastava a été admis à l’hôpital AIIMS de Delhi il y a un mois après s’être plaint d’une crise cardiaque alors qu’il s’entraînait au gymnase. Il y avait beaucoup de rapports sur la mort du comédien bien avant alors que sa famille refusait de croire à tout rapport et demandait à ses fans et à ses proches de prier pour lui. Cependant, la noble âme a quitté le monde et sa femme hai Shikha Srivastava a écrit une note émotionnelle pour lui dire au revoir alors qu’elle le saluait pour avoir riposté pour la vie. Dans une interaction avec ETimes, elle l’a appelé le vrai combattant.

Raju Srivastava, tu vas beaucoup nous manquer. Toute l’industrie pleure la mort du comédien, depuis Kapil Sharma, Rajpal Yadav et bien d’autres ont partagé leurs sincères condoléances à l’acteur et à sa famille. Kapil Sharma a déclaré que c’était la première fois qu’il faisait pleurer tout le monde et qu’il souhaitait seulement pouvoir le rencontrer une fois dans sa vie.