Raju Srivastava décède à 58 ans, fans et amis incrédules

Raju Srivastav : L’un des comédiens indiens les plus célèbres, Raju Srivastava, a rendu son dernier souffle à l’âge de 58 ans. Le 10 août, il est tombé inconscient en courant sur le tapis roulant, puis il a été admis. Il était sous respirateur depuis ce jour-là et aujourd’hui, sa mort a été confirmée par les membres de sa famille. Le comédien bien connu a volé le cœur de nombreux Indiens grâce à son brillant mimétisme. Il s’est frayé un chemin vers le succès grâce à l’émission de téléréalité The Great Indian Laughter Challenge où il a gagné en popularité et est devenu le 2e finaliste. Main prem ki deewani hu, Baazigar, sont quelques-uns de ses grands films où il nous a fait rire. On se souviendra toujours de lui sous le nom de « Gajodhar Bhaiya ».