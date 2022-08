Raju Srivastava critique après avoir subi une crise cardiaque, maintenu sous respirateur : Rapports

Raju Srivastava, un comédien bien connu, a eu une crise cardiaque plus tôt et a ensuite été admis à AIIMS Delhi.

Selon IndiaToday, la santé de l’artiste est critique.

Selon des sources de l’AIIMS, il a été emmené à l’unité de soins cardiaques après avoir été réanimé par un groupe de médecins urgentistes.

“L’angiographie de Srivastava a montré un blocage à 100 % dans un vaisseau principal. Il est actuellement sous assistance respiratoire et son état reste critique », ont déclaré des sources au portail.

Pour les non-initiés, le célèbre comédien Raju Srivastava a subi une crise cardiaque alors qu’il s’entraînait dans la salle de sport d’un hôtel de New Delhi.

Raju a suivi sa routine d’entraînement habituelle et, alors qu’il courait sur le tapis roulant, Raju a soudainement ressenti une douleur à la poitrine. En raison de la douleur, il est tombé de la machine.

Ensuite, il a été rapidement transporté à l’hôpital AIMS. Son PRO Ajit et son frère ont confirmé que l’humoriste avait subi une attaque. Ajit a confirmé au portail que le pouls de Raju est de retour et qu’il réagit positivement au traitement. Il a en outre assuré à ses fans le bien-être du comédien et a demandé de ne pas paniquer et de prier pour leur comédien préféré. Les fans de Raju ont exprimé leur inquiétude sur Internet. Sunil Pal, un autre comédien de stand-up, a partagé une mise à jour sur sa santé de Raju et a publié une vidéo assurant que leur comédien va bien et qu’il a besoin de leurs souhaits.

Le célèbre comédien est dans l’industrie cinématographique depuis la fin des années 80. Il a joué dans des films comme Maine Pyar Kiya, Baazigar, Journey Bombay to Goa, Big Brother et d’autres films. Cependant, il a gagné en popularité dans tout le pays après avoir participé à l’émission humoristique The Great Indian Laughter Challenge avec Sunil Pal et d’autres comédiens.