Raju Peddada : Mauvaises herbes optiques

Prolifération des images

« L’optique, qui se développe en nous grâce à l’étude, nous apprend à voir » – Paul Cézanne, Peintre postimpressionniste français (1839-1906)

[Preface: The city is, if you will, a colossal light processing optical mechanism, that, through a myriad apertures, processes millions of images, at all times of the day, every day. In fact, the city is a chimeric camera and a projector simultaneously, capturing and casting all sorts of images on a plethora of surfaces that we simply ignore in the process of chasing our own tails that we call living. These ubiquitous images sprout randomly like weeds, planted by the light across the soil of a million angular, plane and curved surfaces behind the apertures. I call them Optical Weeds – and, they are no less delectable aesthetically, than our conjurations, as art.]

Extrait de mon Journal : 15 août 2011 – Mes garçons et moi, âgés de neuf et sept ans, nous promenions tôt le matin sur la voie ferrée près de notre maison, véritable laboratoire de plantes en évolution de chaque côté, entrecoupées de matériaux en décomposition. J’ai pu y discerner au moins trois types distincts d’amarante. L’une était d’un violet foncé avec de larges feuilles triangulaires, l’autre était verte, avec des feuilles identiques à la violette, mais celle avec des feuilles étroites et des tiges plus épaisses s’étendait plus près du sol comme la digitaire, au lieu d’une forme verticale, son arôme était le révélateur. . Je me demandais pourquoi cette forme était une mauvaise herbe très répandue qui couvre une grande partie de l’Asie ainsi que de l’Occident. Cette dernière version était une adaptation à la ligne de gel. L’herbe est si résistante que sa graine, un minuscule pépin noir, plus petit qu’une graine de pavot, germerait dans la terre entre votre ongle et votre doigt si vous restiez immobile assez longtemps. C’est une mauvaise herbe sauvage, féconde et invincible. À tel point qu’il a été recommandé par le Manuel de survie du Corps des Marines des États-Unis comme source alternative de nutrition dans les jungles denses du Vietnam. Et aujourd’hui, il est disponible dans presque toutes les épiceries pour environ 2,99 $/lb. Eh bien, peu de temps après que nous nous sommes amusés, j’ai vu leur moment voilà, en corrélation : l’étude des mauvaises herbes au stand de la ferme et la séquence d’alimentation – « Nous mangeons des mauvaises herbes pour le déjeuner ! » Post-scriptum : rire.

Mauvaises herbes. Quoi corrélation peuvent-ils éventuellement avoir avec mes garçons, de la photographie en plus ? Eh bien, ils grandissent vite, de la même manière, les uns avant de proliférer, les seconds avec des idées et des questions. Avant de creuser plus loin, comprenons le 16ème siècle nom anglais « Corrélation » dans cette vieille logique : – Coefficient de corrélation de Pearson : une valeur comprise entre –1 et +1 qui représente la relation entre deux variables. Autres synonymes : Parallélisme, équivalence ou correspondance. Cette équivalence de mes garçons et de mes mauvaises herbes aux images est un solécisme accidentel. Cependant, l’essence du mot a été mieux saisie par le maître de l’horreur, HP Lovecraft : “La chose la plus miséricordieuse au monde, je pense, est l’incapacité de l’esprit humain à corréler tous ses contenus… » Bien sûr, cela ne s’applique peut-être pas à nos recherches esthétiques, mais la brève lueur de la beauté a obscurci l’horreur de l’univers éphémère et ce que j’appelle un commentaire direct sur nos vies. Pour les curieux, l’essai d’Erna Fiorentini sur l’épistémologie esthétique contient de grandes idées.

La faculté et la capacité de corréler des idées ou des concepts distincts et variables, matériels et immatériels ne doivent pas nécessairement être le seul domaine des penseurs et des scientifiques pour dériver des changements de paradigme. Cette faculté doit être inculquée et entretenue par des esthètes sérieux, et invariablement par des photographes, à la poursuite de carrières esthétiques encore inconnues. Corréler des idées, des informations ou des concepts avec des images sauvages ou abstraites, conscientes et subconscientes, représente une recherche quantique de variances esthétiques inexploitées et inconnues avec des informations critiques, quelles que soient leurs révélations salubres ou sinistres.

Aujourd’hui : 1 novembre 2023 – Après être tombé par hasard sur mon ancienne entrée de journal, une étrange similitude a brusquement germé en moi. Des mauvaises herbes sauvages ? Oui! Mais les images sauvages ? Pourquoi pas? Je ne suis pas entièrement au courant du mystérieux processus de corrélation, qu’il s’agisse simplement d’une morphologie neuronale ou psycho-scientifique profonde. Néanmoins, pour compléter nos outils photographiques, nous devons l’étudier pour une meilleure compréhension de notre monde éclairé. Les images poussent comme de la mauvaise herbe partout. Combien de fois voyons-nous les pissenlits embêtants au printemps, et pourtant, nous ne les associons pas à une entrée raffinée composée d’une salade à 45 $ dans un restaurant français classé deux étoiles Michelin. De même, les mauvaises herbes optiques sont des images qui n’ont pas été créées par le tour de passe-passe d’un photographe, mais qui poussent par le tour de passe-passe et le vol de la lumière tout au long de la journée, et qui n’en sont pas moins chargées de ce spectre infini de beauté.

C’est une pratique délibérée. Lors de mes promenades dans la ville, j’essaie de collecter de telles images dans diverses configurations et degrés de résolution, avant qu’elles ne se déplacent, n’expirent brusquement ou ne disparaissent lentement avec ce vol parabolique de la lumière. Ces images, esquissées par la lumière à travers diverses formes d’ouvertures sur diverses surfaces, forment un diorama stroboscopique sur notre foyer rétinien étroit d’environ 15 degrés, tandis que nous poursuivons la vie au rythme de 24 images par seconde, sans nous en rendre compte. Et s’ils étaient imprimés et exposés comme nos appareils ? Je suis certain qu’ils seraient bien plus fascinants et séduisants, et il s’ensuivrait une flatterie paroxystique à leur égard de la part des critiques, comme leur salivation devant l’art d’une salade de pissenlit à 45 $.

Il est plutôt étonnant de voir comment, malgré les progrès quantiques des technologies qui façonnent nos sociétés, nous restons fondamentalement et psychologiquement primitifs, même avec l’ajout de nouveaux défis émanant des technologies, en plus de ceux préexistants. Que penseraient ou ressentiraient Aristote, Pythagore ou Newton dans nos environnements contemporains réfléchissants et translucides ? On oublie que jusqu’à l’invention du verre à vitre, les bâtiments étaient en pierre avec des fenêtres en bois sous les grilles. Il n’y avait pas de vastes façades de verre pour réfracter, fragmenter, projeter ou refléter des images afin de distraire le public ambulant vers des pensées, des idées ou des incitations. Des gens comme Aristote n’avaient pas à faire face à des distractions et se concentraient donc sur le contenu qu’ils contenaient.

Je suis sûr que s’il avait été soumis à des dioramas contemporains aussi rapides, son esprit fertile n’aurait pas résisté à évoquer des théories qui seraient analysées et contestées à la Sorbonne, à Johns Hopkins ou à Oxford. Mais malheureusement, au 21St siècle, malgré toutes nos technologies, la plupart d’entre nous marchons comme Aristote (pas que nous le soyons), comme si nous marchions le long de murs de pierre, non pas dans la pensée platonicienne, mais en nous débrouillant dans l’existence, les yeux ricochant de haut en bas en distraction pendant un rapide s’échapper, comme un chat qui poursuit une pelote de ficelle comme un ressort déchaîné comme s’il était vivant, ou chasse sa propre queue.

La magie du million de miroirs est en réalité un million de miroirs qui nous transmettent notre condition, à chaque seconde de la journée – comme fragmentée, distraite, divisée, spastique et convulsive. Alors que les structures en pierre ne reflétaient rien, et j’ose l’affirmer, elles induisaient la stabilité intérieure, la concentration et la confiance fondamentale en soi sans béquilles gadgets. Existe-t-il un épistémologue issu de notre environnement translucide contemporain, et aborde-t-il la question nébuleuse de l’éthique qui découle de la multiplication rapide des technologies d’imagerie ? Je pense que cela vient de ce fait que dans notre terrible densité de distractions, nous devenons incapables de regarder, encore moins de voir ou d’observer. Les expériences de vie directes ont été obscurcies par les données statistiques et les constructions algorithmiques. Nous vivons à l’intérieur de ces grilles de données et de ces circuits d’évacuation rapides, c’est pourquoi nous nous comportons comme des robots IA qui sont liés aux données plutôt qu’à nos sens. J’ai réussi à rester insensible à une telle incarcération désensibilisante de données métriques qui sert des beignets aux diabétiques.

L’instinct de corrélation se manifeste à cause de ma prédisposition à toutes sortes de variations visuelles. Je me tourne assez souvent vers mes signaux périphériques, qu’il s’agisse de vues macro composées et non composées, ou du micro : des détails atroces sur une boîte de Pétri. Pour qu’un photographe élève son métier, il doit y avoir cette absorption et cette compréhension du processus psycho-rétinien-neural qui relie et transmue nos expériences psychologiques en informations qui relèvent de cet angle très étroit d’induction rétinienne, et donc en correspondance établie par notre calcul neuronal. En d’autres termes : présence de mauvaises herbes à croissance rapide, garçons à croissance rapide et images urbaines sauvages, le calcul neuronal dérive une corrélation dans toutes les expériences. Cela dépend de la façon dont nous regardons, conservons et récupérons pour établir une corrélation.

Lexique photographique: Il y a trois concepts tout à fait distincts que nous abusons. A. Regarder n’est qu’un acte physique, c’est juste de la physique, déplacer votre ligne de vue vers le sujet. B. Voir, c’est enregistrer le sujet au point, et C. Observer, c’est étudier en détail. Donc regarder : déplacer la ligne de mire pour voir venir un être humain. A voir : Ah ! C’est Jean ! A observer : Jean porte un pantalon gris et un pull noir, il a l’air heureux comme un marié ! C’est Look Voir Observer, récupérer/Corréler. Nous avons tendance à simplement regarder, pas généralement à voir ou à observer, et encore moins à établir des corrélations (à moins que cela ne serve un objectif objectif en science) – et c’est exactement pourquoi nous ne voyons pas ces images aléatoires qui sont partout à la vue de tous. Je m’émerveille souvent devant la dichotomie binaire entre images directes et indirectes, quelle que soit leur origine, elles exigent de notre part bien plus d’acuité visuelle que les images que nous créons au nom de l’art.

Les images germent dans des conditions dictées par les ouvertures, les textures, les surfaces, les angles et les conditions de lumière. Toutes les perspectives n’ont pas été cataloguées, aucune taxonomie n’existe. Cependant, il existe types de mauvaises herbes optiques nous découvrirons que la lumière orchestre chaque minute de chaque jour : A. Images récurrentes, B. Images qui disparaissent, C. Images statiques, D. Images transitoires, E. Cycliques…