Rajshree, le meilleur ami de Rakhi Sawant, partage des secrets époustouflants à son sujet [Watch Video]

Rakhi Sawant fait actuellement la une des journaux avec ses accusations et controverses avec son ex-mari Adil Khan Durrani. À son retour à Mumbai, Adil a fait de nombreuses déclarations choquantes à propos de Rakhi et pour le contrer, elle a également organisé une conférence de presse faisant de grandes révélations. Aujourd’hui, l’ami proche de Rakhi, Rajshree, a déposé une plainte à la police contre elle. Rajshree a déclaré qu’elle partagerait bientôt les détails de la plainte avec les médias. « Rakhi m’a menacée le jour où Adil a fait sa première apparition et je vais révéler bien d’autres choses aux médias », a-t-elle déclaré aux paparazzi. Adil Khan Durrani a été arrêté le 7 février de cette année après que Rakhi Sawant a porté des accusations contre lui pour fraude, relations extraconjugales et plus encore. Adil, qui est maintenant sorti de prison, a également accusé Rakhi de mentir et de fausse couche. Il a affirmé que l’actrice ne pouvait pas tomber enceinte et que Rakhi avait subi une ablation de l’utérus. Regardez la vidéo pour en savoir plus.