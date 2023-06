Rajpal Yadav se souvient de sa première femme et révèle qu’elle est morte en couches

L’acteur de Bollywood Rajpal Yadav, qui nous divertit depuis des années, a parlé de sa première femme et a révélé comment elle est morte. Dans sa récente interview, il a déclaré que sa femme était décédée après avoir accouché de leur premier enfant.

Tout en parlant de sa première femme à Lallantop, Rajpal Yadav a déclaré: «À l’époque, si vous étiez un homme de 20 ans avec un emploi, les gens demanderaient à votre famille de vous marier. Alors, mon père m’a mariée. Ma première femme, elle vient d’accoucher d’un bébé, d’une fille, et est décédée. Je devais la rencontrer le lendemain mais je portais alors son cadavre sur mes épaules. Mais grâce à ma famille, ma mère, ma belle-sœur, je n’ai jamais eu l’impression que ma fille n’avait pas sa mère, elle a grandi avec beaucoup d’amour.

Plus tard en 2003, l’acteur s’est marié avec sa désormais épouse Radha. Tout en parlant de sa deuxième femme, il a déclaré: «Je n’ai jamais demandé à ma femme de porter un sari ou quoi que ce soit. La façon dont je parle à ma mère, ma femme lui parle de la même manière. Elle a appris la langue, un jour en arrivant au village, j’ai vu que woh muh dhak ke baithi hui hai (elle s’est couvert le visage et s’est assise là), car dans les villages les femmes vivent d’une certaine manière. Chaque fois qu’elle visite le village – pendant Holi et Diwali – personne ne peut évaluer qu’elle connaît cinq langues !… Après mon gourou, mes parents, celui qui m’a le plus soutenu est ma femme, à 100 %. Radha a également élevé la fille que j’ai eue de ma première femme, comme la sienne. Elle est à Lucknow aujourd’hui, heureusement mariée, mais le mérite en revient à ma famille et à ma femme. Je n’ai rien fait, j’étais juste un médium, tout est venu et a aidé.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Rajpal Yadav sera ensuite vu dans le soutien de Satyaprem Ki Katha avec Kiara Advani et Kartik Aaryan, et Dream Girl 2 qui mettra en vedette Ayushmann Khurrana.