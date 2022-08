Rajpal Yadav dit qu’il attend avec impatience de rencontrer Raju Srivastava, lui souhaite un prompt rétablissement

Raju Srivastava, qui a subi une crise cardiaque alors qu’il s’entraînait dans un gymnase, est admis à l’unité de soins intensifs de l’AIIMS, à New Delhi. Jeudi, Rajpal Yadav s’est rendu sur Instagram et a publié une vidéo dans laquelle on l’a entendu dire qu’il attendait avec impatience qu’il se retrouve après qu’il se soit rétabli.

Partageant la vidéo, Rajpal a écrit : “Rétablissez-vous bientôt Raju mere bhai… vous manquez de vous voir. @rajusrivastavaofficial.” Dans la vidéo, parlant en hindi, il a dit : “Bhai Raju Srivastava, guérissez bientôt. pour vous et vous attend avec impatience. Votre famille, votre “sansaar” et vos sympathisants, tout le monde prie pour votre prompt rétablissement. Sortez bientôt, afin que nous puissions tous nous embrasser, et vous restez heureux et continuez à divertir le Je t’aime mon frère, que Dieu te bénisse, guéris bientôt.” Raju, qui est actuellement sous ventilateur dans l’unité de soins intensifs de l’AIIMS Delhi, continue d’être dans un état critique.





Selon une source, l’humoriste est toujours inconscient et montre très peu de signes d’amélioration. Pendant ce temps, l’un des meilleurs neurologues indiens, le Dr Padma Srivastava, a été appelé de Kolkata pour le traitement de Raju Srivastava. Selon le rapport ETimes, Kushal a déclaré: «Nous espérons et prions pour un miracle. Oui, le Dr Padma Srivastava s’envole pour Delhi depuis Kolkata, elle devrait être ici ce soir. Au moment où nous parlons, l’état de Raju ji est devenu très critique.

Selon le rapport de News10, le manager de Raju a déclaré que ses nerfs cérébraux étaient enflés, mais il va mieux maintenant. Lors d’un entretien avec ETimes, l’épouse de Raju Srivastava, Shikha Srivastava, a exhorté les gens à ne pas croire aux fausses nouvelles et a confirmé qu’il était stable. Elle a également demandé aux gens d’arrêter de diffuser de fausses mises à jour sur la santé de son mari. Elle a déclaré: «La santé de Raju ji est stable et les médecins font leur travail avec beaucoup de diligence et toute la direction travaille jour et nuit pour s’assurer que Raju ji se rétablisse bientôt. Nous avons une confiance totale en eux et Raju ji est un combattant et il va gagner cette bataille. Il se battra et reviendra pour vous divertir tous, c’est ma promesse à vous tous. Nous recevons des souhaits, des bénédictions et beaucoup de gens prient et font du puja pour sa santé et la vibration de chacun est très positive. Je sais que les prières ne resteront pas sans réponse. Je veux juste exhorter tout le monde à continuer de prier pour leur santé. Les médecins et Raju ji se battent tous les deux et tout le monde connaîtra très bientôt les résultats positifs. Je promets que Raju sera de retour pour divertir tout le monde. dit-elle.

“Je demande aux personnes les mains jointes de bien vouloir arrêter de répandre ces rumeurs sur la santé de Raju. À cause de ces rumeurs, la famille, les médecins et le moral de tout le monde baissent. Ils donnent le meilleur d’eux-mêmes et nous ne voulons pas que la négativité les affecte. En ce moment, nous avons besoin de prières et arrêtons de répandre des nouvelles négatives. Ces rumeurs sont très inquiétantes », a-t-elle déclaré. (Avec les entrées de l’ANI)