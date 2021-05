Rajon Rondo vs Derrick Rose: des gardes vétérans prêts pour une bataille fascinante alors que les Los Angeles Clippers accueillent les New York Knicks | Nouvelles de la NBA

Faisons à nouveau la distorsion temporelle! C’est juste un retour en arrière de 13 ans, puis un pas en avant dans tii-ii-ime.

Alors que Rajon Rondo et Derrick Rose se préparent à s’affronter dimanche soir, ils le font maintenant en tant que leaders vocaux de leurs équipes respectives – des acteurs importants qui montrent l’exemple en sortant du banc.

Mais c’est là que s’arrêtent la plupart des similitudes.

Ce sont des types de meneurs de jeu totalement différents. Ils ont obtenu différentes distinctions au cours de leur carrière. Mais ce qui les unit, c’est qu’à une époque où la NBA s’est massivement transformée, ils ont réussi à rester pertinents sans perdre de temps.

Leurs carrières ont donc certains parallèles. Ils ont tous deux rebondi un peu dans la ligue en jouant pour une multitude d’équipes, ils sont tous les deux plusieurs All-Stars. Et ils ont également tous deux été échangés avant la date limite de cette année à des candidats potentiels.

Mais il y a aussi quelques très différences marquées, Rose est un ancien MVP – le plus jeune de tous les temps, en fait – et un buteur prodigieusement talentueux qui a dû remodeler considérablement son jeu après que des blessures au genou aient menacé de décimer sa carrière.

















Rondo n’a jamais remporté de prix MVP, mais peut se vanter de deux médailles de championnat NBA et, contrairement à Rose, il s’est fait un nom en tant que facilitateur et ravageur défensif.

Le premier affrontement entre ces deux grands de la NBA a eu lieu à l’Hallowe’en 2008. Les Boston Celtics de Rondo ont remporté 96-80 contre les Chicago Bulls de Rose, alors recrue.

Rondo a marqué 14 points, avec six passes et trois rebonds. Rose a battu l’homme de trois ans son aîné avec 18 points, plus quatre rebonds et une passe, dans ce qui n’était que son deuxième match NBA, alors que la paire comptait des minutes similaires.

Image:

Chicago Bulls guard Derrick Rose et Boston Celtics guard Rajon Rondo lutte pour le contrôle de la balle au cours du quatrième quart du match d’ouverture d’une série éliminatoire NBA 2009



Cela a été tout un voyage depuis lors, mais ici, nous approchons des éliminatoires de la NBA 2021 et les deux hommes se préparent pour ce qu’ils espèrent être une course profonde en séries éliminatoires.

Voyons pourquoi Rondo et Rose pourraient s’avérer essentielles pour les chances de leurs équipes que cela se produise, et où en sont leurs deux têtes, avant une rencontre fascinante dimanche.

Rajon Rondo

Rajon Rondo a remporté son deuxième titre NBA avec les Los Angeles Lakers l’année dernière – son premier est venu en 2008, avant même que Rose ne soit repêché, avec les Celtics – en tant qu’organisateur et général de l’équipe sortant du banc.

Maintenant, suite à un échange des Hawks d’Atlanta, il vise à faire la même chose avec l’équipe de l’autre côté du Staples Center.

Le joueur de 35 ans en est à 14 matchs avec les Clippers et apporte 121 matchs d’expérience en séries éliminatoires de la NBA alors que les Clips tentent de surmonter la bosse.

Il admet qu’il voit cela comme une situation de titre ou de buste, mais compte avec Kawhi Leonard, qui a mené les Raptors au titre en 2019, et l’entraîneur Tyronn Lue, qui a remporté le titre à la fois en tant que joueur et entraîneur-chef, ils ont suffisamment de pedigree de championnat dans leur arsenal pour y parvenir.

Rondo a déclaré: « Je ne suis venu ici que pour gagner un championnat. Et si nous ne le faisons pas, alors vous savez, nous sommes de retour à notre point de départ, à zéro. Donc, je m’attends à gagner. Et nous le savons tous. dans le vestiaire. «

« C'est l'organisation désintéressée (ce qui est de bon augure pour remporter un championnat). Cela commence avec le directeur général, le président, se déclenche jusqu'à l'entraîneur Tyronn Lue, puis les joueurs.

















3:10



Shaq demande à Kenny et Chuck avec qui ils ont joué, ce qui a un impact sur le jeu comme Rajon Rondo





«J’adore cette organisation. Depuis le premier jour, ils me traitent comme des membres de la royauté et il est normal que je le rende et que je donne 110%, donc nous avons définitivement l’ADN.

« J’ai l’impression que personnellement, j’ai le plan et beaucoup d’entre nous ont le plan dans ce vestiaire. Tyronn Lue est lui-même un champion à plusieurs reprises. Kawhi Leonard, Serge (Ibaka, qui faisait également partie de l’équipe victorieuse des Raptors) . Nous avons donc l’ADN et le talent pour le faire. Il suffit de se rassembler, de se gélifier et de croire les uns aux autres. «

Derrick Rose

Derrick Rose est retourné au Madison Square Garden pour la deuxième fois lorsque les Knicks de New York l’ont acquis des Detroit Pistons pour Dennis Smith Jr et un choix de deuxième ronde début février.

C’était intéressant parce que le dernier passage de Rose au jardin n’était pas heureux. En 2016-2017, il a joué 64 fois pour une équipe inoubliable de 31-51 Knicks.

En réagissant à l’échange il y a quelques mois sur les réseaux sociaux, Rose a écrit: « D’autres cerceaux me disaient toujours que si jamais j’avais la chance de jouer à la MECCA, foncez. J’ai une seconde chance … Je dois faire en sorte que celui-ci compte. Mais je suis fait pour ça. «

Image:

Une expression sur le visage de Derrick Rose, qui était assez typique de son premier sort avec les Knicks



Et il a été prouvé qu’il avait absolument raison. En 29 matchs jusqu’à présent lors de son deuxième passage à New York, l’expérience D-Rose / Knicks a été complètement différente. D’une part, il joue avec le sourire aux lèvres, comme son coéquipier Taj Gibson l’a récemment souligné aux médias, plutôt que de grogner pendant les matchs, comme il l’a fait pour la plupart il y a quatre ans.

Il est également devenu très rapidement partie intégrante de la meilleure équipe des Knicks en près d'une décennie, qui a réalisé sa première saison victorieuse depuis 2013.

















1:23



L'agent de Derrick Rose, BJ Armstrong, dit que Rose et Tom Thibodeau se comprennent à un niveau différent et dit que l'échange était une bonne décision pour toutes les personnes impliquées.



Il joue également avec son entraîneur préféré Tom Thibodeau, et il y a une valeur entre la paire qui fait que le partenariat fonctionne si bien.

«La seule chose à laquelle je peux penser, c’est la confiance», a déclaré Rose, interrogée sur la clé de leur succès ensemble.

« Il sait à quel point je me suis battu pour revenir. Il sait que je suis un rat de gym. Il sait que je suis un étudiant du jeu. Il sait où est mon cœur, et c’est vice versa. Je sais combien il travaille. met dans son art. Je sais comment il se prépare avant le match, et vous en voyez les résultats. «

Mo excité pour la confrontation

Cela promet certainement d’être une épreuve de force dimanche soir et nous n’avons même pas mentionné certaines des autres stars de la série comme Leonard, Paul George ou Julius Randle, qui connaît une année de carrière si impressionnante pour les Knicks.

L'analyste de Sky Sports NBA, Mo Mooncey, est impatient de voir le Rondo et Rose s'affronter et admet ressentir une teinte de nostalgie avant le match de dimanche soir.

















4:35



Mo Mooncey attend avec impatience la bataille de meneurs de la vieille école ce dimanche entre Derrick Rose et Rajon Rondo, tandis que BJ Armstrong pense que les Knicks pourraient se qualifier pour le deuxième tour des séries éliminatoires.



Il a déclaré: « (Plus tôt cette semaine), cela faisait 10 ans que D-Rose est devenu le plus jeune MVP de l’histoire de la NBA. (Contre les Grizzlies), il est sorti du banc et a perdu 25 points, un sommet de la saison qui a été crucial s’étirer pour aider les Knicks à gagner. Depuis qu’il a été échangé aux Knicks de New York, il a été absolument énorme pour eux.

« Donc vous savez, nous avons D-Rose, mais nous regardons aussi les Clippers – ils ont ajouté un autre gardien vétéran à Rajon Rondo, qui a aussi beaucoup d’expérience. Je me souviens avoir été un enfant. et regarder ces jeunes gens entrer, maintenant ils sont de vieux chefs dans la ligue.

« Je suis intéressé par la bataille de meneurs, nous parlons de Rondo contre D-Rose. Je me souviens d’être de retour en 2010, excité par ce match. Donc maintenant nous sommes ici en 2021 et je suis tout aussi excité. C’est fantastique à voir! «

Et vous pouvez également regarder, en direct sur Sky Sports Arena, à partir de 20h30. Vous devriez probablement regarder parce que le temps passe, pour attraper cette paire en action.

