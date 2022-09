Rajon Rondo parvient à un règlement dans l’altercation de la place de stationnement de 2020

Rajon Rondo parvient à un règlement dans le cadre d’un procès pour une altercation de 2020 au sujet d’une place de parking dans laquelle lui et sa petite amie auraient agressé une femme

Rajon Rondo a fait l’objet d’un procès pour une altercation qui s’est déroulée au cours de l’été 2020. En juillet 2020, Rajon et sa petite amie, Latoia Fitzgerald ont été impliqués dans une confrontation avec une femme, Toktam Jarshari dans un parking public. . La confrontation aurait commencé à cause d’une dispute sur une place de stationnement et la femme s’est ensuite garée trop près de la Rolls Royce de Rondo. Finalement, les choses ont dégénéré et Rondo a poussé la femme à rompre la confrontation croissante. Peu de temps après, la petite amie de Rondo aurait frappé Jorshari, la femme qui aurait encore aggravé la situation.

Rajon Rondo règle un procès d’Assualt & Battery de 1 million de dollars pour l’altercation d’un parking

Au lendemain de l’altercation, Rajon Rondo a été frappé d’un procès de 1 million de dollars de Jarshari pour l’incident avec ses avocats affirmant qu’il essayait juste d’arrêter le combat. Les avocats de Jarshari ont souligné sa taille et sa force comme un facteur dans le procès. Selon Complexe, la question peut maintenant être résolue car Rajon Rondo a réglé le procès. Une petite altercation a fini par être une épreuve coûteuse et chronophage, mais heureusement, c’est fini pour le vétéran de la NBA.