Rajon Rondo arrêté dans le sud de l’Indiana pour trafic de drogue et d’armes à feu

L’ancien Kentucky Wildcats et ancienne star de la NBA, Rajon Rondo, a été arrêté dans le sud de l’Indiana. Rondo a été accusé de possession illégale d’arme à feu et d’accusations liées à la drogue à la suite d’un contrôle routier sur l’Interstate 65 dans le comté de Jackson, Indiana. Un appelant a déclaré que vers 13 heures dimanche , ils ont vu une voiture rouler imprudemment sur la I-65 Sud dans le comté de Bartholomew. Un policier du FAI a vu la voiture peu de temps après et a effectué un contrôle routier. Le policier a déclaré avoir identifié Rondo, âgé de 37 ans, et pouvoir sentir de la marijuana sortant de la voiture. Une fouille a été effectuée et le policier a trouvé de la marijuana, des accessoires liés à la drogue et une arme à feu. Rondo n’est actuellement pas autorisé à détenir une arme à feu en raison d’une ordonnance de protection en vigueur contre lui. Il a été arrêté et emmené à la prison du comté de Jackson. , où il s’est libéré.ISP a noté qu’un mineur se trouvait avec Rondo au moment de son arrestation. Ils ont été remis à un membre de la famille après son arrestation. Les accusations portées contre Rondo comprennent la possession d’une arme à feu alors qu’il était interdit, la possession de marijuana et la possession d’accessoires liés à la drogue. En mai 2022, une femme de Louisville a allégué que Rondo était venu chez elle et l’avait menacée avec une arme à feu. Cet incident est la raison de son ordonnance de protection. Rondo a joué deux saisons avec les Wildcats du Kentucky avant de se lancer dans une carrière de 16 saisons en NBA. Au cours de son séjour dans la ligue, il a remporté deux championnats NBA, a été quatre fois All-Star de la NBA et a été le leader de la NBA en matière de vols lors de la saison 2010. Rondo doit comparaître pour la première fois devant la Cour supérieure du comté de Jackson le 27 février. .

L’ancien Kentucky Wildcats et ancienne star de la NBA, Rajon Rondo, a été arrêté dans le sud de l’Indiana. Rondo a été accusé de possession illégale d’une arme à feu et d’accusations liées à la drogue à la suite d’un contrôle routier sur l’Interstate 65 dans le comté de Jackson, Indiana. Un appelant a déclaré que vers 13 heures dimanche, ils avaient vu une voiture rouler de manière imprudente sur la I-65 Sud dans le comté de Bartholomew. Un agent du FAI a vu la voiture peu de temps après et a effectué un contrôle routier. Le policier a déclaré avoir identifié Rondo, 37 ans, et avoir pu sentir une odeur de marijuana sortant de la voiture. Une fouille a été effectuée et le policier a trouvé de la marijuana, des accessoires liés à la drogue et une arme à feu. Rondo n’est actuellement pas autorisé à détenir une arme à feu en raison d’une ordonnance de protection en vigueur à son encontre. Il a été arrêté et emmené à la prison du comté de Jackson, où il a été libéré sous caution. ISP a noté qu’un mineur se trouvait avec Rondo au moment de son arrestation. Ils ont été remis à un membre de la famille après son arrestation. Les accusations portées contre Rondo comprennent la possession d’une arme à feu alors qu’elle était interdite, la possession de marijuana et la possession d’accessoires liés à la drogue. En mai 2022, une femme de Louisville a allégué que Rondo était venu chez elle et l’avait menacée avec une arme à feu. Cet incident est la raison de son ordonnance de protection. Rondo a joué deux saisons avec les Wildcats du Kentucky avant de se lancer dans une carrière de 16 saisons en NBA. Au cours de son séjour dans la ligue, il a remporté deux championnats NBA, a été quatre fois All-Star de la NBA et a été le leader de la NBA en matière de vols lors de la saison 2010. Rondo doit comparaître pour la première fois devant la Cour supérieure du comté de Jackson le 27 février.