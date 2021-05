Rajkummar Rao, Varun Dhawan, Kriti Sanon et d’autres interpellent YouTuber pour une remarque raciste contre le député de l’Arunachal Pradesh

Les acteurs de Bollywood Kriti Sanon, Varun Dhawan, Rajkummar Rao, Abhishek Banerjee et le cinéaste Amar Kaushik se sont rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement à l’égard de YouTuber Paras Singh, qui aurait été arrêté après avoir fait des remarques racistes à l’encontre du député de l’Arunachal Pradesh, Ninong Ering.

Le YouTuber aurait également déclaré dans sa vidéo que l’État « faisait partie de la Chine ».

Le cinéaste Amar Kaushik s’est rendu sur Instagram Story pour réagir à un article selon lequel un YouTuber avait abusé racialement du député d’Arunachal Pradesh en le traitant de non-Indien.

Réagissant à la même chose, le réalisateur de « Stree » a écrit: « L’ignorance de votre propre pays et de sa région est stupidement en soi, mais lorsque cette ignorance est exprimée de manière offensive, elle devient toxique. Nous devons tous dénoncer et condamner une telle ignorance d’une seule voix et faire comprendre à tous les idiots que ce n’est plus acceptable. «

Réagissant à l’histoire Instagram d’Amar Kaushik, les acteurs Rajkummar Rao, Varun Dhawan, Kriti Sanon et Abhishek Banerjee ont exprimé leur mécontentement.

Rajkummar a écrit: « Pas acceptable, je suis d’accord @amarkaushik. »

Varun Dhawan, qui a récemment tourné pour le Amar Kaushik a réalisé le prochain film « Bhediya » dans l’Arunachal Pradesh avec Kriti Sanon et Abhishek Banerjee, a déclaré: « Ayant passé tant de temps en Arunachal Pradesh, il est temps que nous nous renseignions et que les autres nous renseignent sur la façon dont c’est faux. «

« Qu’est-ce qui ne va pas avec les gens! Il est grand temps que nous traitions chaque individu et chaque région de notre pays avec le même respect. Merci d’avoir parlé de cet @amarkaushik », a déclaré Kriti sur Instagram Story.

« Totalement inacceptable », a réagi Abhishek Banerjee.