Rajkummar Rao partage sa PREMIÈRE RÉACTION après avoir reçu un appel au sujet de la disparition de Sushant Singh Rajput et c’est déchirant

Rajkummar Rao ouvert un jour fatidique, il a reçu un appel à propos de La disparition de Sushant Singh Rajput. Rajkummar Rao a récemment eu une interaction avec un portail dans lequel il a partagé les détails de l’époque où il a appris La mort de Sushant. L’acteur a travaillé avec le défunt acteur dans deux films, Kai Po Che et Raabta. Rajkummar Rao a révélé qu’il était chez lui lorsqu’il a reçu un appel concernant le décès de l’acteur de Dil Bechara. Découvrez plus de détails sur la journée partagée par Rajkummar ci-dessous:

Rajkummar s’ouvre sur la disparition de Sushant

L’acteur de Shahid a dit qu’il était chez lui et qu’il était sur le point de déjeuner. Rajkummar Rao a partagé que son téléphone fixe avait beaucoup apporté et que c’était un numéro inconnu. Il l’a décroché parce qu’il continuait à sonner. C’était un appel d’un journaliste qui a annoncé la nouvelle de la mort de Sushant Singh Rajput. Il était choqué et navré, se souvient Rajkummar. L’acteur de Badhaai Do a partagé qu’on lui avait demandé une déclaration et tout ce qu’il pouvait dire était : “Je n’arrive pas à y croire.” Raj a partagé qu’il ne pouvait plus manger de nourriture après cela. Ce fut un moment très émouvant pour lui, se souvient-il.

La disparition de Sushant Singh Rajput

La star de Pavitra Rishta et Chhichhore, Sushant Singh Rajput, a été retrouvée morte dans son appartement le 14 juin. C’était le jour le plus sombre et sa nouvelle prématurée et choquante de décès avait brisé tout le monde. Cela a suivi beaucoup de chaos dans le monde du divertissement. Après la mort de Sushant, une enquête a été lancée pour enquêter sur sa mort. Cela a conduit à un scandale de drogue à Bollywood qui fait toujours l’objet d’une enquête par les autorités. Les fidèles fans de Sushant attendent justice pour la mort de l’acteur. Chaque jour, ils posent des questions sur le cas en cours de l’incident traumatisant. Rhea Chakraborty, qui avait été la petite amie de Sushant, était à la réception.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Rajkummar Rao a Bheed, Mr & Mrs Mahi, Guns & Gulaabs et Hit the First Case dans le pipeline.