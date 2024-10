Rajkummar Rao parle de ses performances les plus sous-estimées : « Trapped n’a pas vraiment attiré l’attention des gens »

Rajkummar Rao, qui savoure ce succès après avoir livré l’un des plus grands succès de Bollywood.Rue 2‘, se prépare pour la sortie de son prochain film ‘Vicky aur Vidya Ka Woh Wala Vidéo‘. L’acteur a parlé de son voyage à Bollywood, énumérant les performances qui lui tiennent à cœur et comment il perçoit toute l’affection qu’il a reçue de la part des fans.

Dans une interview avec India Today Digital, Rajkummar a déclaré qu’en tant qu’acteur, la considération la plus importante pour lui est que le film doit être de haute qualité. Il aspire à faire partie de films chéris et appréciés du public. Que le nombre de spectateurs soit de deux ou deux cent mille, il est essentiel qu’ils prennent plaisir à regarder ses films. En fin de compte, c’est ce plaisir qui compte le plus pour lui, car il cherche à être fier du travail auquel il est associé.

Il a ajouté que ce qui ne peut certainement pas être égalé, c’est le sentiment d’un bon film qui se comporte exceptionnellement bien au box-office. Cette sensation est profondément gratifiante pour un acteur, car elle signifie la réussite d’une performance louable. Le film s’est avéré exceptionnel, et maintenant qu’il est disponible pour le public, son plaisir renforce encore cette expérience surréaliste.

Rajkummar a également parlé de sa performance la plus sous-estimée qui lui tient extrêmement à cœur. Il a partagé : « Parfois, il arrive que lorsque vous faites un bon film, pour certaines raisons, il ne finisse pas aussi bien ou ne fonctionne pas au box-office. Par exemple, j’ai fait un film intitulé Pris au piège dont je suis tellement fier, mais il a eu une sortie très limitée et il n’a pas vraiment attiré l’attention des gens à cette époque. Mais cela dit, c’est un film dont je suis tout aussi fier que de n’importe lequel de mes autres films qui ont bien marché au box-office. Trapped fera également partie de ma filmographie car, quelle que soit sa performance au box-office, c’est un film que je suis fier de faire. »

Il poursuit : « D’un autre côté, il y a des films comme Bareilly Ki BarfiBadhaai Do, Stree, M. et Mme Mahi, Srikanth que les gens aiment et apprécient également simultanément. Lorsque vous donnez votre cœur et votre âme à un film, à votre personnage et que les gens finissent par aimer ça, apprécier cela et vous donner de l’amour pour tout votre travail acharné et votre sincérité, je pense que c’est le plus grand de tout ce qui compte pour vous. moi. »

D’autre part, Rajkummar Rao se prépare à la sortie de son prochain film « Vicky Vidya Ka Woh Wala Video » avec également Tripti Dimri. La sortie est prévue en salles le 11 octobre 2024.

RajKummar Rao et Triptii admettent avoir visionné la « vidéo Vicky Vidya Ka Woh Wala »