Rajkummar Rao: Je veux une filmographie dont je puisse être fier après 50 ans | Nouvelles des gens

Mumbai: Rajkummar Rao a été étiqueté comme l’un des meilleurs acteurs de l’Inde. Il a été fêté avec le National Award et a essayé des personnages qui ont redéfini le héros de Bollywood. L’acteur partage les films aimables qu’il souhaite dans sa filmographie.

Au cours de son voyage de 11 ans à Bollywood jusqu’à présent, Rajkummar a figuré dans de nombreux reportages, notamment « Kai Po Che! », « Shahid », « Aligarh », « CityLights », « Bareilly Ki Barfi », « Newton » , « Stree » et « The White Tiger ».

Il dit que la pression des vendredis ne le met pas en danger. « Je me sens très en sécurité. Je ne supporte pas la pression des vendredis. Je crois que certains films sont pour la vie – certains sont destinés à la vie et d’autres à la fois au box-office et à la vie, comme » Stree » », souligne l’acteur.

« Je veux juste faire de bons films. C’est la seule façon dont je veux que ma filmographie soit (composée de) films dont je puisse être fier quand je reviens après 50 ans et dis que ce sont des films, j’ai fait et ils sont tous spécial », dit-il.

L’acteur de 36 ans a récemment été vu dans la comédie d’horreur « Roohi ». Il a « Badhaai Do » et « Hum Do Humare Do » à venir. Il dit qu’il veut chaque année avoir de grands films où il peut jouer des personnages merveilleux.