Rajkummar Rao dit qu’il aimerait avoir une fille comme Shehnaaz Gill: “Sweet, sundar, simple”

Shehnaaz Gill gravit lentement et régulièrement les échelons du succès comme jamais auparavant. Elle se prépare déjà pour ses grands débuts à Bollywood avec le prochain film de Salman Khan, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Et maintenant, elle a mis au point sa nouvelle émission de discussion de célébrités appelée Desi Vibes. Et son premier invité n’était autre que Rajkummar Rao qui souhaitait avoir une fille comme Shehnaaz Gill.

Dans l’émission de chat, Rajkummar a été vu en train de promouvoir son récent film Monica O My Darling. Il a également parlé à Shehnaaz en punjabi et a partagé ses plans pour fonder sa famille. Shehnaaz a dit à Rajkummar que lui et sa femme Patralekhaa étaient beaux ensemble à l’aéroport.

Alors qu’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor sont récemment devenus les fiers parents d’une petite fille, Shehnaaz a interrogé Rajkummar sur ses intentions de devenir bientôt père. Rajkummar a ri et a répondu: “Mai kab baby kar raha hoon? Yeh toh mere ghar wale bhi nahi puchte. Pour être honnête, je n’y ai pas pensé. J’ai juste l’impression d’être encore un petit enfant.” À quoi, Shehnaaz a dit: “Acha theek hai jab mann kare tab kar lena.” Puis Rajkummar a ajouté: “Si j’ai une petite fille, je veux qu’elle soit comme toi. Douce, simple, sundar et talentueuse.”

Shehnaaz avait auparavant exprimé son bonheur en annonçant sa nouvelle émission de chat et écrit: “Les rêves deviennent réalité .. et aujourd’hui était un de ces moments où ce que j’ai manifesté est devenu réalité. J’ai toujours voulu travailler avec le très talentueux acteur Rajkumar Rao & aujourd’hui je tourné avec lui en tant qu’invité sur ma toute première émission de chat Desi Vibes avec Shehnaaz Gill. Je suis littéralement sur la lune ! Merci beaucoup d’avoir honoré ma demande @rajkummar_rao, vous savez que vous êtes le meilleur ! :)”

Pendant ce temps, Monica O My Darling a reçu une bonne réponse du public et des critiques. Le film promet d’être un thriller policier néo-noir de bon goût. Il met en vedette Rajkummar Rao, Radhika Apte, Huma Qureshi et d’autres. Le film est actuellement diffusé sur Netflix.