L’acteur de Bollywood Rajkummar Rao a partagé sa gratitude pour avoir été choisi comme icône nationale par la Commission électorale indienne le 26 octobre. Il a souligné l’importance du vote dans une démocratie et a exprimé son engagement à encourager les jeunes à participer aux élections. Avant Rajkummar Rao, la Commission électorale a fait de nombreux acteurs et acteurs ses icônes nationales. Auparavant, la Commission électorale avait reconnu les acteurs Pankaj Tripathi, Aamir Khan et des joueurs comme Sachin Tendulkar, MS Dhoni et MC Mary Kom comme icônes nationales.