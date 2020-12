Rajkummar Rao a une suggestion pour ses fans. L’acteur de Bollywood s’est rendu mercredi sur un compte Instagram pour partager une photo de sa silhouette musclée, affirmant que c’était le résultat d’un travail acharné. L’acteur a également exhorté les fans à travailler dur sur la forme physique.

« Bachpan mein suna tha mehnat ka phal meetha hota hai. Aur phal jitna meetha khana hai mehnat utni hi karni hoti hai (J’avais entendu dire depuis l’enfance que les fruits d’un travail acharné sont doux. Doux le fruit que tu désires, plus il faut work) », a écrit l’acteur sur Instagram en utilisant le hashtag #bemehnati pour inciter les fans à travailler dur.

Rajkummar a eu une double libération pendant Diwali cette année. Il a figuré dans l’anthologie de comédie noire d’Anurag Basu, Ludo, ainsi que dans la comédie de Hansal Mehta, Chhalaang. Les deux films sont sortis numériquement.

L’acteur sera ensuite vu dans la prochaine comédie d’Abhishek Jain, Second Innings. Le film met également en vedette Kriti Sanon, Paresh Rawal et Dimple Kapadia, et devrait sortir l’année prochaine.

Les prochains films de Rajkummar incluent également Badhaai Do et RoohiAfza.