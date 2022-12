Rajkumar Santoshi de retour sur grand écran après 9 ans avec Gandhi Godse Ek Yudh

Le réalisateur de Bollywood, Rajkumar Santoshi, est prêt à reprendre le siège du réalisateur après une longue attente de 9 ans.

Le réalisateur lauréat du prix national a annoncé jeudi son nouveau film Gandhi-Godse Ek Yudh.

S’adressant à Instagram, l’analyste commercial Taran Adarsh ​​a partagé une vidéo d’annonce, qu’il a sous-titrée, “RAJKUMAR SANTOSHI RETOURNE AVEC GANDHI – GODSE EK YUDH… #RajkumarSantoshi – connu pour des films révolutionnaires tels que #Ghayal, #Damini, #Ghatak, #AndazApnaApna , #AjabPremKiGhazabKahani et #TheLegendOfBhagatSingh – revient au fauteuil du réalisateur avec #GandhiGodseEkYudh. Une sortie #PVRPictures, #GandhiGodseEkYudh est prévue pour une sortie dans * cinémas * [Thursday] 26 janvier 2023 #RepublicDay… Musique de #ARRahman… Produit par #ManilaSantoshi.





Dans la vidéo d’annonce, les créateurs ont partagé des aperçus des films à succès de Santoshi Khakee, Damini, Ghatak, Ajab Prem Ki Ghazab Kahani et bien d’autres. Gandhi -Godse Ek Yudh est prêt à sortir en salles le 26 janvier 2023. L’annonce officielle du casting vedette du film est toujours attendue. Le film fera face à un grand affrontement bollywoodien avec le prochain thriller d’action de Shah Rukh Khan, Pathaan , qui devrait sortir en salles un jour avant la sortie de Gandhi-Godse Ek Yudh.

Parlant de l’affrontement, il a déclaré à Etimes : “Je ne fais que recueillir les commentaires. Les gens me parlent positivement du film. Ils disent que finalement, quelqu’un a osé sortir le film le même jour que le film de Shah Rukh.” Bien que cela puisse ressembler à un appel au clairon pour un affrontement inévitable, Santoshi indique clairement qu’il n’est pas en compétition avec SRK. Il dit: “Je voudrais dire que je ne sors pas mon film contre son film. Je sors mon film avec son film. Les deux films sont différents l’un de l’autre en termes de look et d’échelle. Nous ne nous heurtons pas à son film. Nous sortons notre film historique un jour historique.”

Le dernier réalisateur de Santoshi – la comédie romantique Phata Poster Nikla Hero de Shahid Kapoor et Ileana D’cruz en 2013 – a reçu une réponse décente du public.

Il dirigera également le fils de Mithun Chakraborty, Namish Chakroborty, et le premier film bollywoodien d’Amrin Qureshi, Bad Boy. La date de sortie officielle du film est toujours attendue.