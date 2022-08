Rajjo : L’émission de Celesti Bairagey-Rajveer Singh est appréciée après le premier épisode ; les internautes louent les performances et l’esthétique [Read Tweets]

La nouvelle émission de Star Plus, Rajjo, a été largement promue sur différentes plateformes. Aujourd’hui, c’était l’épisode de lancement. Le spectacle a commencé dans l’Uttarakhand où Rajjo (Celesti Bairagey) est secouru par Arjun après les horribles inondations qui ont touché l’État. Il y a eu pas mal de battage médiatique autour du spectacle. C’est le remake en hindi de l’émission bengali à succès Alta Phoring. Celesti Bairagey joue le rôle de Rajjo, une fille des montagnes aux capacités athlétiques exceptionnelles. Après avoir perdu sa mère, elle est amenée au domicile d’un agent du gouvernement. Leur histoire d’amour commence désormais.

Celesti Bairagey a déclaré à BollywoodLife dans une interview : “Le directeur de casting m’a contacté sur Instagram. Je n’étais pas sûr car je n’avais pas l’intention de travailler sur un feuilleton quotidien. J’ai enregistré ma première audition sur la caméra de mon téléphone. Je n’ai pas dit mes parents car je ne m’attendais pas à être sélectionné. Ce fut une surprise quand on m’a dit de venir à Mumbai pour le deuxième niveau des auditions. Eh bien, elle a été sélectionnée et on dirait qu’elle a impressionné les fans dans le premier épisode de la série. Regardez les réactions…

Rajjo semble être un bon spectacle assez décent (pour l’instant). #Rajjo Pri (@calllher_daddy) 22 août 2022

Cette scène était l’amour. Elles sont si jolies ? #rajjo pic.twitter.com/DuM7XThvk3 Oshuuuu ?? (@KhoonBhariTaang) 22 août 2022

la danse de celestia était bonne et elle agit bien, l’actrice jouant sa mère était super aussi, rajveer avait l’air chaud, les visuels sont époustouflants #rajjo ? (@phoenixtross) 22 août 2022

Les cadres sont bons !! Un spectacle avec une bonne esthétique après longtemps! #Rajjo pic.twitter.com/MlYoc1LOMs Ipshita Ishika (@ipshishika) 22 août 2022

#Rajjo J’aime celui la! Mais j’espère qu’ils ne gâcheront pas son concept pour trp? Fille indigo (@IndiGo_girl_) 22 août 2022

Eh bien, il semble que Rajjo ait pris un bon départ. L’émission est produite par Mukta Dhond. Il a remplacé Kabhi Kabhi Ittefaq Sey.