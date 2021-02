L’acteur et producteur de BOLLYWOOD Rajiv Kapoor est décédé subitement à l’âge de 58 ans des suites d’une crise cardiaque.

Des amis de l’industrie cinématographique au cœur brisé ont rendu hommage à la star, membre de la célèbre dynastie des acteurs Kapoor.

Les rapports indiquent qu’il a eu une crise cardiaque mardi matin dans la banlieue de Chembur à Mumbai.

L’acteur Neil Nitin Mukesh a déclaré sur les réseaux sociaux: « Dévasté !! Une autre grande perte pour la famille, l’une de mes personnes les plus préférées au monde.

«Aimez-le si profondément. Ne vous souvenez pas d’un moment heureux sans lui. Oncle Chimpu, vous nous manquerez.

L’acteur et mannequin Divya Dutta a écrit: « C’est une nouvelle terriblement choquante. RIP Rajeev kapoor. »

Il a été incinéré après un petit enterrement familial hier.

Le neveu Ranbir Kapoor, l’une des plus grandes stars de l’Inde, et sa petite amie actrice britannique Alia Bhatt figuraient parmi les personnes en deuil.

La belle-soeur Neetu Kapoor, également acteur, a déclaré aux fans sur Instagram qu’il n’y aurait pas de cérémonie de deuil public « chautha » à cause de Covid.

Une déclaration de la famille a déclaré: « En raison des circonstances actuelles de la pandémie, il n’y aura pas de chautha pour le regretté M. Rajiv Kapoor pour des raisons de sécurité.

« Que son âme repose en paix. Toute la famille Raj Kapoor fait également partie de votre chagrin. »

Rajiv était le plus jeune fils du célèbre acteur et cinéaste Raj Kapoor, et le frère de Rishi Kapoor, décédé d’un cancer en avril dernier.

Rajiv était surtout connu pour avoir joué le rôle principal dans le dernier film de son père en tant que réalisateur, Ram Teri Ganga Maili en 1985.

Il a également joué dans une série d’autres succès dont Aasmaan, Lover Boy et Zimmedaaar avant de se tourner vers la production et la réalisation.

Rajiv a produit Henna en 1991, réalisé par son frère Randhir, et en 1996, il a fait ses débuts de réalisateur avec Prem Granth, avec son frère Rishi.

Il a également produit Aa Ab Laut Chalen en 1999, réalisé par Rishi Kapoor.

Rajiv a épousé l’architecte et créateur de mode Aarti Sabharwal en 2001.

Ils n’avaient pas d’enfants et ont divorcé après deux ans.