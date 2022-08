Rajiv Bose rejoint la Pro Panja League en tant que chef d’entreprise

La Pro Panja League, la première ligue de bras de fer au monde, a recruté M. Rajiv Bose en tant que chef d’entreprise. Au cours de sa carrière ardue, M. Bose a géré le parrainage et le marketing de plusieurs entreprises et propriétés sportives, notamment Nimbus Sport/Neo Sports/Neo Cricket, KPH Dream Cricket Pvt. Ltd. (Kings XI Punjab) et Quess East Bengal FC Pvt. Ltd. parmi plusieurs autres. M. Bose a également dirigé les divisions marketing et ventes de plusieurs groupes de médias, dont Dainik Bhaskar Group et Amar Ujala Publications Group, et possède plus de 25 ans d’expérience dans la publicité, les ventes, la diffusion et le marketing sportif.

Immédiatement après avoir pris les commandes, M. Bose est entré directement dans l’action alors que la Pro Panja League organisait son deuxième tournoi de classement à Gwalior, qui a vu la participation de plus de 600 lutteurs de bras de tout le pays.

S’exprimant sur son nouveau rôle, M. Bose a déclaré: «La Pro Panja League est le foyer du bras de fer et j’ai hâte de développer ce sport et la ligue comme l’une des meilleures ligues sportives du pays avec M. Parvin. Dabas et Mme Preeti Jhangiani, qui ont mis leur cœur et leur âme dans le sport. Ayant assisté au tournoi de classement, je suis convaincu que le bras de fer sera populaire dans le pays dans les années à venir.

“Nous, à la Pro Panja League, accueillons Rajiv Bose. Rajiv est un homme aux multiples talents, notamment dans le domaine de la gestion sportive et de la diffusion. Nous sommes sûrs que sa vaste expérience dans l’écosystème sportif se combinera parfaitement avec la philosophie que nous avons créée ici à PPL. Nous attendons avec impatience des moments passionnants à venir », a déclaré le copropriétaire de la Pro Panja League, M. Parvin Dabas, dans un communiqué.

