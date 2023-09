Rajiv Adatia, célèbre Bigg Boss 15, remet en question la culture VIP à Lalbaugcha Raja ; dit : « Tout le monde a le droit de prier »

Ganesh Chaturthi est sans aucun doute la fête la plus appréciée de l’année. Tout le monde attend avec impatience le retour de Ganpati. A Mumbai, ce festival a beaucoup d’importance. Le pandal Lalbaugcha Raja le plus apprécié de Mumbai est toujours rempli de milliers de fidèles. Chaque année, de nombreuses personnes se rassemblent à Lalbaug pour chercher des bénédictions. Il y a beaucoup de précipitation chaque année et cette année aussi, ce n’est pas différent. Nous avons vu tellement de vidéos et d’informations sur des gens qui se précipitent et se bousculent pour chercher les bénédictions de Ganpati Bappa.

Cependant, les choses sont tout à fait différentes lorsqu’il s’agit d’une célébrité, d’un homme politique ou d’une personne célèbre arrivant pour le darshan de Bappa. Ils bénéficient d’un traitement VIP et n’ont pas à faire la queue pendant des heures pour avoir un aperçu de Lalbaugcha Raja. Ils peuvent facilement toucher les pieds de Dieu et prier aussi longtemps qu’ils le souhaitent.

Mais les citoyens normaux doivent faire la queue pendant des heures, puis ils sont rapidement bousculés après avoir pris le darshan. Ils n’ont même pas une seconde pour prier paisiblement. Maintenant, Grand patron 15 notoriété Rajiv Adatia a repris ce point. Il a interrogé les célébrités sur leur traitement VIP et a également déclaré que leurs prières ne seraient pas exaucées s’ils prenaient le darshan au détriment des autres personnes qui seraient poussées et blessées.

Rajiv Adatia interroge les célébrités

Sur Instagram, Rajiv a partagé une note qui disait : « J’ai vu une vidéo de personnes poussées, tirées et frappées sur Lal Bagh cha raja. Cela attriste mon cœur. Nous sommes tous humains. Ils attendent là pendant des heures pour vouloir le Darshan. Ce n’est pas même acceptable. C’est choquant à voir ! Même les célébrités, nous devons faire la queue comme tout le monde. Ok, la sécurité peut être avec vous, mais il n’y a pas de raccourci vers Dieu. Si nous prenons le Darshan au détriment des autres personnes qui sont frappées et maltraitées, notre les prières ne seront jamais exaucées. »

Parallèlement à cette note, Rajiv a écrit : « Tout le monde a le droit de prier en paix !! Peu importe qui vous êtes !! @lalbaugcharaja s’il vous plaît, pouvez-vous voir que cela n’arrive pas et que tout le monde est traité avec amour et s’il vous plaît, veillez à ces personnes qui qui ne se comportent pas de la bonne manière envers les fidèles sont retirés de là ! »

Récemment, des célébrités comme Shehnaaz Gill, Shilpa Shetty, Archana Gautam, Urfi Javed, Remo Dsouza, Kushal Tandon, Varun Dhawan et d’autres ont visité Lalbaugcha Raja.