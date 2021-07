Rajit Kapur dit que « Surekha Sikri n’a jamais eu un grand rôle car elle n’était pas belle », révèle que cela « l’a bouleversée »

L’actrice Surekha Sikri-Rege, triple lauréate d’un prix national, qui a excellé à la fois sur scène, dans les films, à la télévision et dans les séries Web, est décédée des suites d’un arrêt cardiaque vendredi matin. Elle avait 76 ans et a rendu son dernier soupir entourée des membres de sa famille et de ses soignants. La famille a demandé l’intimité dans leur heure de deuil. Ancienne belle-sœur de l’acteur vétéran Naseeruddin Shah, Sikri avait perdu son mari Hemant Rege il y a environ 12 ans et laisse dans le deuil leur fils Rahul Sikri.

Sikri était malade depuis quelques années après avoir subi un accident vasculaire cérébral paralysant en 2018, suivi d’une hémorragie cérébrale en 2020.

Récemment, tout en pleurant sa perte et en se rappelant à quel point elle était une grande actrice, l’acteur Rajit Kapoor a déclaré que la défunte star vétéran n’avait jamais eu « un grand rôle car elle n’était pas belle au sens conventionnel du terme ». Il a également ajouté que cela la bouleversait beaucoup », bien qu’elle ait ensuite « cessé de s’en soucier ». Il a également déclaré qu’elle n’avait jamais « vraiment obtenu son dû en tant qu’interprète ».

S’adressant à SpotboyE, Rajit Kapoor a déclaré: « Malheureusement, peu de gens savaient à quel point elle était une caserne de pompiers, ce que ses collègues de théâtre connaissaient. Je sais aussi que la beauté l’a souvent empêchée. Elle n’a jamais eu un grand rôle depuis elle n’était pas belle au sens conventionnel du terme et cela la bouleversait beaucoup au milieu. Mais bientôt elle a cessé de s’en soucier. Une artiste comme elle a besoin d’être saluée. «

Rappelant Surekha jouant sa grand-mère dans ‘Mammo’, il a déclaré: « Je pense qu’elle était l’une des actrices les plus fantastiques que nous ayons eues dans le pays et je me sens mal car je ne pense pas qu’elle ait jamais vraiment obtenu son dû en tant qu’interprète. Elle n’est apparue que très tard sous les projecteurs avec Balika Vadhu et est devenue un nom familier. Mais elle pouvait jouer n’importe quel rôle et le plus petit rôle qui lui serait donné brillerait puisqu’elle était interprète. Du petit rôle dans Saradari Begum à jouer mon nani ( grand-mère) dans Mammo, je viens de voir la facilité et la facilité avec lesquelles elle a joué et la rendait toujours aussi célèbre. »

Née à Delhi, elle a passé du temps à la célèbre université musulmane d’Aligarh, puis a rejoint la National School of Drama, où elle a obtenu son diplôme en 1971.

Commençant sa carrière d’actrice sur plus de quatre décennies, elle a d’abord travaillé sur scène pendant plus d’une décennie, puis a fait ses débuts dans des films en hindi avec le drame politique acclamé « Kissa Kursi Ka » (1978) qui a été brièvement interdit.

Plus tard, elle a joué des rôles de soutien dans plusieurs films en hindi comme « Salim Langde Pe Mat Ro », « Tamas », « Mammo », « Sardari Begum », « Sarfarosh », « Zubeidaa », « Jo Bole So Nihaal », « Badhai Ho « , et son dernier film » Ghost Stories « .

Simultanément, elle a joué dans plusieurs séries télévisées dont « Just Mohabbat », « Mano Ya Na Mano », « CID », « Kesar », « Maha Kumbh: Ek Rahasya, Ek Kahani », et le très populaire « Balika Badhu » qui a catapulté elle dans les foyers et les coeurs des masses.

Au fil des ans, elle a remporté le prix national pour « Tamas » (1988), « Mammo » (1995) et « Badhai Ho » (2018), et le prix Sangeet Natak Akademi (1989) pour ses services rendus au théâtre hindi, en plus d’un une série d’autres honneurs, récompenses et distinctions.

Des personnalités de Bollywood, du théâtre et de la télévision ont pleuré la perte de Sikri, et les réseaux sociaux ont été inondés de souvenirs et de messages des fans sur ses performances au fil des décennies.

(Avec contribution de l’IANS)