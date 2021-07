Rajit Kapoor pense que Surekha Sikri n’a « jamais reçu un grand rôle », révèle que cela l’a beaucoup bouleversée ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur Rajit Kapoor, qui avait travaillé avec la défunte actrice Surekha Sikri dans le film ‘Mammo’, a déclaré que selon lui, elle n’avait jamais obtenu son dû en tant qu’interprète car elle n’était pas ‘belle au sens conventionnel’. Dans une interview avec un portail de divertissement, il a révélé qu’elle avait été assez affectée par cela pendant un certain temps. Cependant, elle a rapidement cessé de s’inquiéter à ce sujet.

Il a déclaré à SpotboyE : « Malheureusement, peu de gens savaient à quel point elle était une caserne de pompiers, ce que ses collègues de théâtre savaient. Je sais aussi que la beauté lui faisait si souvent obstacle. Elle n’a jamais eu un grand rôle car elle n’était pas belle au sens conventionnel du terme et cela la bouleversait beaucoup au milieu. Mais bientôt elle a cessé de s’en soucier. Une artiste comme elle a besoin d’être saluée. »

Il a également mentionné qu’il la considérait comme l’un des acteurs les plus fantastiques du pays. Selon lui, elle a vu la célébrité assez tard avec Balika Vadhu alors qu’elle aurait pu arriver sur les grands écrans beaucoup plus tôt.

«Je pense qu’elle était l’une des actrices les plus fantastiques que nous ayons eues dans le pays et je me sens mal car je ne pense pas qu’elle ait jamais vraiment obtenu son dû en tant qu’interprète. Elle n’est apparue que très tard avec Balika Vadhu et est devenue un nom familier. Mais elle pouvait jouer n’importe quel rôle et le moindre rôle qui lui était confié brillerait puisqu’elle était interprète. Du petit rôle dans Saradari Begum au rôle de ma nani dans Mammo, j’ai juste vu la facilité et la facilité avec lesquelles elle jouait et la rendait toujours célèbre », a-t-il ajouté.

L’actrice vétéran et artiste lauréate d’un prix national à trois reprises, Surekha Sikri, est décédée vendredi 16 juillet matin à 7 h 30 des suites d’un arrêt cardiaque. Surekha avait 75 ans et était entourée de sa famille lors de ses derniers instants.

L’actrice a joué la matriarche, Kalyani Devi, dans la populaire émission télévisée Balika Vadhu, ce qui en a fait un nom connu. Surekha a reçu trois fois le National Film Award de la meilleure actrice dans un second rôle, pour ses performances spectaculaires dans les films Tamas (1988), Mammo (1995) et Badhaai Ho (2018).