Rajinikanth, Thalapathy Vijay et Suriya dominent également les films tamouls les plus rentables à l’étranger – voir la liste complète du box-office avec les collections

Des noms comme Rajinikanth, Thalapathie Vijay, Suriya, Chiyaan Vikram sont synonymes de massif film à grand succès dans le Industrie cinématographique tamoulemais saviez-vous que le pouvoir vedette de ces acteurs et de leurs box-office pull ne se limitent pas aux seuls territoires locaux ? Et non, nous ne faisons pas simplement référence à combien leurs films collectent en dehors de Tamil Nadules frontières s’effaçant rapidement et le cinéma indien devenant de plus en plus nationalisé plutôt que les démarcations qui existaient auparavant entre Bollywood et le cinéma régional.

Suivi des numéros de box-office des films du Sud à l’étranger

Cette fois, nous faisons référence à des personnalités étrangères ou, plus particulièrement dans ce cas, au box-office américain, qui a été un marché en croissance pour Films du sud depuis le nouveau millénaire. Bien que nous soyons assez familiers avec ou du moins que nous puissions facilement accéder (pour ceux qui ne font pas partie des cercles commerciaux) aux numéros nationaux de films indiens, même Films du Sud aujourd’hui, ce qui était auparavant difficile à dénicher à part les chiffres des producteurs, c’est un cas tout à fait différent pour les chiffres à l’étranger.

Films tamouls les plus rentables au box-office américain

Maintenant, nous ne parlons pas des chiffres globaux à l’étranger d’un film particulier, qui sont facilement disponibles dans la plupart des cas, non, siree. Nous parlons de la collection au box-office de territoires spécifiques à l’étranger, tout comme les sources commerciales collectent des collections de différents territoires chez nous pour comprendre où un film a fonctionné, où il n’a pas fonctionné, a-t-il fonctionné partout ou nulle part. Aujourd’hui, nous sommes spécifiquement sur le Box-office américain. Alors, sans plus tarder, voici les films tamouls les plus rentables au box-office américain ci-dessous:

2.0 : 5,65 millions de dollars

Kabali : 4,72 millions de dollars

Petite : 2,46 millions de dollars

Enthiran : 1,48 million de dollars

Kaala : 1,89 million de dollars

Darbar : 1,76 million de dollars

Lingaa : – 1,55 million de dollars

24 : 1,42 million de dollars

Mersal : 1,38 million de dollars

Moi : 1,34 million de dollars

Mention honorable – Sivaji à la 11e place avec 1,32 million de dollars

Les acteurs tamouls qui dominent le box-office américain

Comme en témoigne ci-dessus, Rajinikanth n’est pas seulement le doyen incontesté à travers les annales du cinéma tamoul, mais sa puissance de star et son attraction au box-office résonnent jusqu’au box-office américain, les sept premiers films de la liste lui appartenant. Suriya, Thalapathy Vijay et Chiyaan Vikram complètent la liste aux huitième, neuvième et dixième positions tandis que Thalaivar réapparaît à nouveau à la onzième, et aurait sans aucun doute plusieurs autres entrées si nous étendions le nombre de films tamouls les plus rentables en Amérique à vingt ou même trente ans, telle est sa super-célébrité.