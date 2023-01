Rajinikanth suit Amitabh Bachchan ; émet un avis public de violation du droit d’auteur sur l’utilisation de sa voix et de son nom

Rajinikanth est la mégastar du cinéma indien et n’a pas besoin d’être présentée. Il a une grande influence sur le public indien avec son aura, sa célébrité et ses talents d’acteur. Cependant, l’acteur a été critiqué au fil des ans pour son style et les gens ont essayé de l’imiter tandis que les marques incorporaient son image dans les publicités et les campagnes. Maintenant, la superstar a déposé une plainte légale contre ceux qui utiliseraient son identité sans autorisation.

Selon certaines informations, Rajinikanth avec l’aide de son avocat S. Elambharathi a émis un avis légal de violation du droit d’auteur pour protéger son identité contre l’exploitation. Cela signifie que ceux qui utilisent à mauvais escient le nom ou la voix de la superstar pour faire la publicité de leurs marques sans en demander l’autorisation appelleraient à des poursuites judiciaires. Il a donné un avertissement aux marques qui utilisent son identité à leur profit sans consentement. Eh bien, toute action de ce genre à l’avenir les amènera devant les tribunaux.

La superstar a publié une lettre qui déclare que quiconque porter atteinte à sa personnalité ou à ses droits de célébrité s’exposerait à des poursuites judiciaires. Lui seul a le contrôle de l’utilisation commerciale de sa personnalité, de son nom, de sa voix, de son image, de sa ressemblance et d’autres caractéristiques qui lui sont identifiables de manière unique et qui lui sont également associées. Non seulement que même le mimétisme ou l’imitation sera également considéré comme une violation.

Rajinikanth a suivi les traces du joyau bollywoodien Amitabh Bachchan. Auparavant, la Haute Cour de New Delhi avait des problèmes selon lesquels personne ne pouvait utiliser la ressemblance de l’identité de Big B, telle que son image, la voix des intérêts commerciaux. L’avocat Harish Salve, au nom de l’acteur, a lancé une pétition contre ceux qui utilisent son l’image, la voix et les traits de personnalité sans son autorisation écrite. Eh bien, ce n’est pas nouveau, les marques ont tendance à utiliser l’identité des stars populaires pour promouvoir leur entreprise et toucher des sommes importantes.

Côté travail, Rajinikanth alias Thalaivaa sera ensuite vu dans un film très attendu intitulé Jailer. Réalisé par Nelson Dilipkumar, il met en vedette la superstar de Kannada Shivarajkumar, Ramya Krishnan et Tamannaah Bhatia dans les rôles principaux. Le film aura une apparition spéciale de l’acteur Drishyam Mohanlal.