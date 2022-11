Rajinikanth s’effondre alors qu’il révèle la VRAIE raison pour laquelle il a raté les funérailles de Puneeth Rajkumar

La mort prématurée de Puneeth Rajkumar a laissé la nation sous le choc. De nombreux dignitaires de l’industrie ont assisté aux derniers rites de l’acteur pour lui rendre un dernier hommage, mais Rajinikanth, qui avait un lien étroit avec le défunt acteur, n’a pas assisté à ses funérailles. De nombreuses questions ont été soulevées au sujet de son absence. Récemment, lors d’un événement où la légende de Kannada, Puneeth Rajkumar, a reçu la plus haute distinction civile du Karnataka – Karnataka Ratna à titre posthume mardi, où Rajinikanth et Jr NTR étaient les principaux invités spéciaux de l’événement avec le ministre en chef de l’État. Lors du même événement, Rajnikanth est devenu émotif et s’est effondré lorsqu’il s’est souvenu du défunt acteur Puneeth Rajkumar. Il a appelé Puneet un filleul et qu’il a vécu ici avec nous tous pendant un certain temps et est retourné à Dieu pendant que son âme est avec nous.

L’acteur légendaire a même révélé pourquoi il n’avait pas pu assister aux funérailles de Puneeth Rajkumar l’année dernière. Il a dit qu’il avait subi une opération et qu’il était aux soins intensifs lorsque Puneeth est décédé. L’acteur a en outre révélé qu’il n’avait même pas été informé de son père pendant trois longs jours en raison de son état de santé à ce moment-là. Il a conclu: “Je ne voudrais jamais perdre le visage souriant de cet enfant de ma mémoire”.

Rajinikanth a également été brutalement critiqué pour s’être souvenu de Puneeth Rajkumar deux semaines après sa mort. Il s’est souvenu de Puneet et a écrit : « Je vais bien après l’opération. Je me suis senti très mal après avoir entendu la nouvelle. C’était un enfant qui a grandi devant moi et qui était talentueux et adorable. Malheureusement, il nous a quittés quand il était à l’hôpital. hauteur de sa carrière réussie, à un si jeune âge. Sa perte est irréparable pour l’industrie cinématographique de Kannada. Je n’ai pas de mots pour consoler sa famille endeuillée. Que l’âme de Puneeth repose en paix.”. Eh bien, maintenant les trolleurs ont la réponse !