Rajinikanth reconsidère son entrée en politique, rencontrera des membres de Rajini Makkal Mandram | Nouvelles régionales

New Delhi : la superstar Rajinikanth reconsidère sa décision précédente de ne pas entrer en politique après qu’en décembre 2020, à la grande consternation de ses fans, il a déclaré qu’il n’entrerait pas en politique car son état de santé ne le permet pas.

Ce dernier demi-tour a été opéré par la superstar lors d’une conférence de presse lundi 12 juillet.

Lors de la conférence de presse, l’acteur de ‘Kabali’ a déclaré que cela faisait longtemps qu’il n’avait pas rencontré les membres du Rajini Makkal Mandram. La superstar a déclaré qu’il les rencontrerait tous et discuterait de l’avenir du Makkal Mandram et de la question de savoir s’il « entrerait en politique à l’avenir ».

Plus tôt en décembre 2020, Rajinikanth a annoncé qu’il ferait le « saut politique » et c’est « maintenant ou jamais », mais a fait demi-tour après avoir été hospitalisé lors du tournage d’Annaatthe à Hyderabad. La superstar était même censée lancer son parti politique le jour du Nouvel An 2021.

Ses derniers commentaires suscitent de nouvelles spéculations sur sa carrière politique.

L’associé de Rajinikanth et fondateur de Gandhiya Makkal Iyakkam, Tamilaruvi Manian, affirme que l’acteur n’a pas dit jamais à la politique et n’a pas non plus dissous le Rajini Makkal Mandram (RMM).

« Si demain Rajinikanth dit qu’il entre en politique, Gandhiya Makkal Iyakkam s’associera à lui dans son voyage. Si Rajinikanth n’entre pas également en politique, il continuera à fonctionner comme une organisation sœur », avait déclaré Manian plus tôt.