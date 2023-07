Rajinikanth profite de vacances aux Maldives après la conclusion de Lal Salaam, photo de la plage virale

Rajinikanth a plongé dans une ambiance de vacances. La superstar tamoule s’est envolée pour les Maldives pour se détendre après avoir terminé le tournage de son prochain film Lal Salaam. Le film est dirigé par sa fille Aishwaryaa Rajinikanth. Il est également prêt pour la sortie de Jailer de Nelson Dilipkumar. Mais il semble que l’homme de 72 ans veuille oublier son engagement professionnel et profiter de vacances sereines aux Maldives. Une photo de Rajinikanth passant son temps sur la plage fait actuellement le tour d’Internet.

Rajinikanth se promène aux Maldives

La photo a capturé Rajinikanth, vêtu d’une chemise rouge décontractée qu’il a associée à une paire de shorts imprimés en noir et blanc. L’acteur a été vu en train de se promener sur la plage, marchant pieds nus sur le sable. Derrière lui s’étendait la vaste mer bleue. Selon des informations, Rajinikanth s’est envolé pour les Maldives la semaine dernière.

Rajinikanth est en route pour les Maldives

Plus tôt, Entertainment Industry Tracker, Ramesh Bala a publié deux séries de photos de Rajinikanth sur Twitter, une où il était sur le point de monter à bord et une autre où il a atteint sa destination. « La superstar Rajinikanth en route de Chennai aux Maldives », lit-on dans le tweet. Sur la première photo, Rajinikanth posant contre l’avion de Sri Lankan Airlines, enfilant une chemise noire et une paire de jogging beige. Il portait également un sac à bandoulière. Sur la photo suivante, le personnel de la compagnie aérienne a été vu en train de saluer l’acteur Kabali, l’accueillant à bord avec un bouquet de fleurs.

Regardez les images ici :

À propos de Lal Salaam

Parlant de Lal Salaam, le film est titré par Vishnu Vishal et Vikranth avec Rajinikanth dans un camée prolongé. Il jouera le rôle de Moideen Bhai. L’affiche de premier regard de Rajinikanth a été dévoilée par Lyca Productions cette année en mai. Elle représentait l’acteur, vêtu d’un long manteau, avec un pantalon blanc, arborant une casquette Nehru rouge et une paire de lunettes de soleil noires. Le premier regard a reçu des réponses mitigées de la part des fans, qui ont affirmé que cela aurait pu être mieux. La date de sortie du film n’a pas encore été annoncée.

À propos du geôlier

D’autre part, Jailer de Rajinikanth, présenté comme un thriller d’action, comprend un ensemble de distribution composé de Jackie Shroff, Shiva Rajkumar, Tamannaah Bhatia et Ramya Krishna dans des rôles importants. Il devrait sortir sur les grands écrans le 10 août.