Rajinikanth et Nelson ont offert des voitures d’une valeur de Rs 1,25 cr, Rs 1,50 cr respectivement par le producteur de Jailer après le succès du film

Après que Jailer soit devenu un blockbuster record, le producteur Kalanithi Maran a offert des voitures de luxe à Rajinikanth et au réalisateur Nelson.

Dernier film de la superstar Rajinikanth, Jailer a réalisé des collections record dans le monde entier. En raison du grand succès du film, le producteur du dernier film de Rajini, Kalanithi Maran de Sun Pictures, a offert des voitures de luxe à Rajinikanth et au réalisateur Nelson Dilipkumar. Jeudi, Sun Pictures a mis en ligne une vidéo sur ses réseaux sociaux, où se trouve le moment spécial de Kalanithi demandant à Rajini de choisir son jouet.

Le producteur est venu chez Rajinikanth et il a demandé à la star de choisir sa voiture, et l’acteur a choisi la BMW X7. Le producteur a remis une enveloppe à Rajinikanth et les fans ont déclaré qu’il avait reçu une partie des bénéfices du film.

Voici la vidéo

Vendredi, le producteur de Sun Pictures a récompensé le capitaine du navire, Nelson, avec deux voitures de luxe. On lui a demandé de choisir son véhicule et il a accepté Porsche.

Voici la vidéo





Dès la sortie des vidéos, les fans ont salué le geste du producteur et ont félicité Rajinikanth et Nelson pour avoir reçu des cadeaux chics. Un fan a écrit : « C’est exactement ce que j’admire dans la simplicité de Rajni. Un homme simple mérite une voiture très simple… aussi simple qu’une BMW X7. » Un autre fan a écrit : « Le simple fait de voir Rajini, monsieur heureux, me rend heureux. » L’un des fans a écrit : « Frère, c’est la principale raison pour laquelle ils ont offert cette voiture. Ils veulent avoir encore plus de publicité. Tous font ça. Même Kamal n’aurait pas pu parler de la voiture à Lokesh ou de la montre Rolex à Surya. Les célébrités ont besoin une publicité toujours pour faire parler et penser à eux. »

Le thriller d’action de Rajinikanth est sorti en salles le 11 août avec Bhola Shankar de Chiranjeevi, Gadar 2 de Sunny Deol et OMG 2 d’Akshay Kumar. Jusqu’à présent, comme l’a rapporté Sacnilk, Jailer a gagné Rs 564,35 crores.