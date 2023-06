Rajinikanth et Amitabh Bachchan réunis pour un film après 32 ans ?

Rajinikanth et Amitabh Bachchan sont respectivement des mégastars de l’industrie cinématographique du Sud et de l’Hindi. Les deux acteurs légendaires de Kollywood et Bollywood se seraient réunis après 32 ans. Rajinikanth a une liste passionnante de projets à venir, dont Thalaivar 170. Les dernières nouvelles concernant le développement sont que Big B jouera dans le film. La nouvelle de l’association des deux acteurs a pris d’assaut Internet. Lisez la suite pour en savoir plus sur le projet.

La superstar tamoule Rajinikanth tourne actuellement pour Jailer et travaille sur Lal Salaam. Après ces 2 projets à venir, Thalaivar sera à l’affiche du prochain film du réalisateur TJ Gnanavel. Le film en question sera le 170e film de sa carrière, il est donc provisoirement intitulé Thalaivar 170. Selon des rapports récents, Amitabh Bachchan jouera un rôle important dans la vedette de Rajinikanth. Si l’on en croit les rapports, cela marquera une réunion des deux mégastars après 32 ans.

Les rapports indiquent également que le rôle a déjà été offert à l’acteur de Ponniyin Selvan, Chiyaan Vikram. Maintenant, les créateurs ont proposé le rôle à Big B mais il n’y a pas de confirmation officielle. Si Amitabh Bachchan accepte le rôle et que l’accord est scellé, les deux acteurs légendaires du cinéma indien reviendront ensemble sur le grand écran après près de 3 décennies, soit 32 ans. Depuis que la grande nouvelle a éclaté, les fans partagent leur enthousiasme et espèrent que ce sera vrai.

Amitabh Bachchan et Rajinikanth ont travaillé ensemble pour la dernière fois dans le film dramatique d’action Hum de 1991. Après là, les cinéphiles de Bollywood ne pouvaient que souhaiter les voir partager l’écran dans un film. Leur souhait peut être exaucé si les deux acteurs vétérans acceptent de jouer dans Thalaivar 170.

Côté travail, on verra ensuite Rajinikanth dans Jailer réalisé par Nelson Dilipkumar. Le film est actuellement en post-production et devrait sortir cette année. Il jouera également un caméo dans Lal Salaam réalisé par sa fille Aishwarya. D’autre part, Amitabh Bachchan sera ensuite vu dans Project K. Le film est présenté comme étant de la science-fiction réalisé par Nag Ashwin avec Prabhas et Deepika Padukone.