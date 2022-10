Rajinikanth célèbre Diwali 2022 avec ses petits-enfants ; Les dernières photos de Thalaivaa laissent les fans émus alors qu’ils disent “La légende vieillit” [VIEW HERE]

Diwali 2022 était une affaire éclairée. Toutes les célébrités ont apprécié le festival avec le plus grand enthousiasme. Les célébrités du Sud se sont également éclatées à Diwali. De Allu Arjunfête de fantaisie aux célébrations de la star de KGF Yash à la maison, les stars du Sud se sont amusées. Maintenant, quelques photos de Thalaivaa Rajinikanth célébrant le festival avec ses petits-enfants ont fait leur chemin sur Internet. Sa fille Aishwaryaa a partagé les photos sur les réseaux sociaux et le look de Rajinikanth a laissé ses fans émus.

Le dernier look de Rajinikanth inquiète les fans

Sur les photos, Rajinikanth peut être vu vêtu d’une kurta de soie blanche. Ses cheveux et sa barbe sont également blancs et les fans parlent désormais tous de son vieillissement. Beaucoup ont commenté que The Legend vieillit mais bien sûr, le vieux c’est de l’or. Sur les photos, on peut voir sa fille Aishwaryaa Rajinikanth appliquer du chandan et plus sur les pieds de ses fils. On peut également la voir éclater des craquelins alors qu’elle est vêtue d’un magnifique sari en soie.

Rajinikanth a 71 ans et son pouvoir de star est toujours intact. Il fait partie des célébrités les plus aimées et adorées de l’industrie cinématographique indienne. Ses fans sont répartis dans le monde entier et attendent désespérément que ses films sortent sur les écrans. Il n’est rien de moins qu’un Dieu pour ses fans et en fait, il est également vénéré à certains endroits. En effet, Rajinikanth est l’exemple vivant d’une véritable étoile.

Récemment, l’acteur a fait l’actualité en appréciant le film Kantara avec Rishab Shetty. Dans sa critique, Rajinikanth a déclaré qu’il avait eu la chair de poule en regardant le film. Il a écrit: “L’inconnu est plus que le connu” personne n’aurait pu dire cela mieux au cinéma que @hombalefilms#KantaraMovie tu m’as donné la chair de poule @shetty_rishab Chapeau Rishab en tant qu’écrivain, réalisateur et acteur. Félicitations à toute la distribution et l’équipe de ce chef-d’œuvre du cinéma indien.”