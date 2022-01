Rajinikanth affecté « durement » par la séparation de Dhanush-Aishwaryaa, sachez ici

Cela fait 10 jours que l’acteur Dhanush et la productrice Aishwaryaa Rajinikanth ont annoncé leur séparation, et cela a laissé les sympathisants du duo stupéfaits. Le père d’Aishwaryaa et la superstar Rajinikanth n’ont donné aucune réaction officielle sur le divorce, mais il est profondément affecté par la séparation.

Selon les rapports de WION, une source de Chennai a déclaré à Subhash K Jha : « Rajini Sir a très mal pris la rupture de sa fille. Il continue d’insister sur le fait que la séparation est temporaire. Il a exhorté sa fille à réparer son mariage. Le rapport a en outre déclaré que Dhanush et Aishwaryaa avaient des différences amères.Cependant, les deux familles tentent de convaincre le duo de se réconcilier et de s’amender.

Quelques jours après la nouvelle de la séparation, le père de Dhanush, Kasthuri Raja, a réfuté que l’acteur et sa femme Aishwaryaa divorçaient après 18 ans de mariage. Le père de Dhanush a décrit la scission comme une « querelle de famille ». Aishwarya est la fille aînée de la superstar Rajinikanth, et elle et Dhanush ont deux fils, Yatra, 15 ans, et Linga, 11 ans. Dhanush et Aishwaryaa sont en désaccord, selon la déclaration de Kasturi Raja au journal Dailythandhi.

Il a dit: « Dhanush et Aishwarya ne sont pas divorcés. C’est juste un combat entre eux en raison de divergences d’opinion. C’était donc un combat familial de routine. Actuellement, les deux sont hors de la ville et restent à Hyderabad. Je leur ai parlé par téléphone et leur ai conseillé eux aussi. »

Voici le post de Dhanush sur la séparation

Dhanush avait annoncé sa séparation d’avec sa femme Aishwaryaa le 17 janvier. Les deux ont partagé une déclaration commune sur leurs comptes de médias sociaux respectifs. Dhanush a écrit: «Dix-huit ans de convivialité en tant qu’amis, couple, parents et sympathisants les uns envers les autres. Le voyage a été de croissance, de compréhension, d’ajustement et d’adaptation. Aujourd’hui, nous nous tenons à un endroit où nos chemins se séparent. Aishwaryaa et moi avons décidé de nous séparer en tant que couple et de prendre le temps de nous comprendre en tant qu’individus pour le mieux. Veuillez respecter notre décision et nous donner l’intimité nécessaire pour gérer cela. Om Namashivaaya ! Répandez l’amour, D.