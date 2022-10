Rajini et Mathana Kumar remportent les honneurs au championnat national de course de motos

Le pilote vétéran Rajini Krishnan, Mathana Kumar, Jagruti Penkar et Sarvesh Balappa ont décroché les titres dans leurs catégories respectives lors de la cinquième et dernière manche du Championnat national de course de motos MRF MMSC-FMSCI 2022 qui s’est terminée dimanche sur le circuit international de Madras.

Rajini (RACR Castrol Power1), n’ayant besoin que d’un point de plus pour le titre, s’est hissé à la quatrième place pour sceller le championnat, sa 11e couronne nationale en carrière, dans la première catégorie Pro-Stock 301-400cc Open, tandis que Mathana Kumar (Pacer Yamaha) de Trichy a dominé la classe Pro-Stock 165cc Open, en terminant également quatrième pour son troisième titre en 11 ans, Rajiv Sethu a pris la deuxième place au classement général.

Plus tôt, Jagruti (Axor Sparks Racing), la diplômée en sciences de 21 ans de Mumbai, a continué à deviner avant que la confirmation ne vienne qu’elle était bien la gagnante du championnat Girls (Stock 165cc), son premier titre, suite à la disqualification du vainqueur de la course, Lani Zena Fernandez (RACR Castrol Power1). Jagruti a terminé avec 81 points contre 80 pour Ann Jennifer (Alpha Racing).

Jusqu’à l’examen d’après-course menant à la disqualification, Jagruti était deuxième du championnat derrière Ann Jennifer d’Alpha Racing après le compte à rebours après que la paire eut égalé les points, mais cette dernière a remporté le problème après avoir remporté deux courses contre la fille de Mumbai. Cependant, la situation a basculé après la disqualification de Lani. Tous les finissants ont gagné une place, poussant Ryhana Bee (Pacer Yamaha) au premier rang, Jagruti au deuxième et Aditi Krishnan (Winverve Apex Racing) au troisième, tandis qu’Ann Jennifer a terminé sixième.

Sarvesh Balappa (Axor Sparks Racing), qui avait pris une avance inattaquable à l’approche de la dernière manche, l’a gardé propre et a évité les batailles serrées pour une quatrième place. Ses coéquipiers Kayan Zubin Patel et Rohan Ramesh sont arrivés premier et deuxième devant Chiranth Vishwanath (Rookies Racing).

Pendant ce temps, Rajini a fait de même lors de la dernière course Open Pro-Stock 301-400cc en se contentant de suivre le trio Petronas TVS Racing composé de KY Ahamed, Jagan Kumar et Deepak Ravikumar. Au passage, Ahamed a réalisé un doublé.

Jagan a également réalisé une brillante sortie dans la course Open Pro-Stock 165cc qu’il a remportée avec style devant Rajiv Sethu et Senthil Kumar d’Idemitsu Honda India SK69 Racing, pour un doublé.

Deux jeunes, Chiranth Vishwanath (Bengaluru), en compétition dans la catégorie Rookie du Petronas TVS One-Make Championship, et Raheesh Mudassar Khatri (Mumbai) dans la catégorie Novice (CBR 150) de la Idemitsu Honda India Talent Cup, ont créé le buzz en remportant les 10 courses cette saison.

