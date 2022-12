Rajeunissez votre cuisine avec jusqu’à 110 $ de rabais sur les gadgets de cuisine et plus encore

Il n’y a pas de gadget de cuisine intelligent qui va vous transformer en un chef étoilé Michelin du jour au lendemain, mais avoir du bon équipement fera la différence dans vos plats. Ou du moins rendre leur cuisson un peu plus facile et plus agréable. Et si vous cherchez à acheter de nouveaux ustensiles de cuisine ou appareils de cuisine, c’est le moment d’acheter avec Target offrant jusqu’à 110 $ de réduction sur les friteuses à air, les cafetières, les ensembles de couteaux, les ustensiles de cuisine et plus encore. Ces offres ne sont disponibles que pour aujourd’hui, alors assurez-vous de passer votre commande bientôt si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Il y a une assez large gamme d’équipements de cuisine à cette vente, vous êtes donc sûr de trouver quelque chose à ajouter à votre collection – ou le cadeau parfait pour le gourmand de votre vie. Les friteuses à air sont devenues extrêmement populaires récemment en tant qu’alternative plus simple et plus saine aux méthodes de friture traditionnelles, et si vous avez été curieux d’en essayer une par vous-même, c’est maintenant votre chance d’en obtenir une à prix réduit. Cette a une capacité de 8 pintes, deux niveaux de cuisson et 10 fonctions de cuisson préréglées. Et en ce moment, vous pouvez le récupérer pour 65 $, soit la moitié du prix habituel. Ou, si vous êtes un fanatique de café glacé, vous pouvez vous procurer ceci cafetière à usage unique pour que vous puissiez en profiter à la maison quand vous le souhaitez. Il est actuellement en vente pour 78 $, 52 $ de réduction sur le prix habituel. Et aucune cuisine n’est complète sans un ensemble approprié de casseroles et de poêles. Si vous êtes à la recherche d’un tout nouvel ensemble, vous pouvez économiser 80 $ sur ce de GreenPan, faisant baisser le prix à 120 $. Et si vous êtes à la recherche d’encore plus d’idées cadeaux pour le cuisinier amateur de votre vie, vous pouvez consulter notre tour d’horizon des meilleurs cadeaux de cuisine à moins de 25 $ pour 2022.