RAJEUNISSEMENT DE LA MARQUE FOTON ET LANCEMENT DE TOUT NOUVEAUX PRODUITS

PÉKIN, 11 octobre 2023 /PRNewswire/ — Le 11 octobre, FOTON a organisé son événement mondial de rajeunissement de la marque et de lancement de tous nouveaux produits à Changsha, Chine. 63 distributeurs, clients et médias représentant 22 pays à travers le monde se sont réunis pour assister à l’événement. Ils ont également eu l’occasion de découvrir l’usine FOTON Super Truck, qui dispose de processus de fabrication intelligents de classe mondiale.



FOTON TOUT NOUVEAU AUMARK ET MERVEILLE



Sur 28 août 2023FOTON s’est lancé dans le quatrième voyage de rajeunissement de la marque en Chine. Cet événement a marqué une expansion significative de sa nouvelle stratégie de marque sur la scène mondiale, en se concentrant sur la réalisation de la stratégie « Dual Carbon » avec pour objectif de plafonner les émissions de carbone d’ici 2028 et d’atteindre la neutralité carbone dans ses principales usines d’ici 2035. En 2024, FOTON publie le premier rapport ESG et vise à atteindre la neutralité carbone de l’ensemble de la chaîne de valeur d’ici 2050.

FOTON accélère l’établissement de plusieurs voies technologiques pour les véhicules à énergie nouvelle, dans le but de construire un nouvel écosystème industriel énergétique qui englobe les véhicules, l’infrastructure de recharge, l’énergie solaire, le stockage d’énergie et l’intégration de réseaux intelligents. À l’avenir, FOTON continuera à introduire de nouvelles marques telles que les systèmes de propulsion électrique, les systèmes hybrides, l’énergie hydrogène, les actifs carbone, etc.

Le tout nouveau camion léger AUMARK a considérablement évolué en termes de plate-forme, de fiabilité, d’efficacité et de sécurité, après quatre générations d’itérations de produits. Le tout nouvel AUMARK est basé sur la plate-forme « Future Truck » de FOTON, la dernière plate-forme de partage multi-énergies de FOTON, qui se caractérise par la modularité, l’intégration et une faible émission de carbone. Il permet le lancement simultané de produits dans quatre grandes catégories : combustible, hybride, électrique et pile à combustible à hydrogène. De plus, il est produit par FOTON Super Truck Plant, en adoptant le processus de pulvérisation de polyurée, qui améliore de 50 % la prévention de la rouille et de la corrosion ; il répond à la norme de sécurité la plus élevée en matière de collision ECE-R29.

WONDER est le mini-camion de toute nouvelle génération de FOTON qui répond aux voyages de style de vie, aux modifications personnalisées et aux besoins commerciaux, offrant aux utilisateurs une nouvelle expérience « SMART », qui est une conception de cabine intelligente pour un mouvement réactif et un changement de vitesse en douceur ; Économie d’argent en termes de coût total de possession ; Esthétique pour le design de mode ; Fiable pour une livraison à temps ; et « confort » pour le confort du conducteur. Le WONDER est disponible en version essence et électrique, la version électrique étant capable d’un temps de charge de 48 minutes et d’une autonomie de 280 kilomètres.

Il convient de mentionner que les versions électriques des deux nouveaux produits utilisent des batteries de CATL, un leader mondial dans l’industrie des batteries à énergie nouvelle. En fait, FOTON et CATL ont créé conjointement une coentreprise en 2022, se concentrant sur la conduite d’opérations commerciales liées aux services de location de batteries à énergie nouvelle.

SOURCE Foton International