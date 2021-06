Rajesh Khattar bouleversé par les rumeurs de faillite

Plus tôt lors d’une interaction, Vandana Sajnani avait déclaré que Rajesh Khattar et elle avaient épuisé leurs économies en raison de fréquents déplacements à l’hôpital en raison de sa dépression post-partum et du verrouillage du coronavirus. Maintenant, dans une interview avec The Times of India, l’acteur de ‘Beyhadh’ a révélé qu’il venait d’avoir un revers financier. Rajesh a également précisé qu’il était contrarié de lire des rapports où son beau-fils Shahid Kapoor et son fils Ishaan Khatter y ont été entraînés.

Rajesh a déclaré au portail: « C’était de mauvais goût. Ils les ont entraînés dedans. Nous, les acteurs, sommes habitués aux risques professionnels de telles rumeurs sans fondement qui circulent, mais c’était un peu beaucoup. Dieu m’en garde, si jamais j’atteigne ce stade, je avoir ma famille pour me soutenir. Tout le monde traverse une période difficile et être sensible est le besoin de l’heure. «

Sur la déclaration de sa femme Vandana, Khattar a poursuivi en disant : « C’était une déclaration faite par Vandana en tenant compte du genre d’argent que nous avons dépensé ces derniers temps en frais médicaux et hospitaliers. Quelques heures plus tard, sa déclaration a été soufflée. proportion et c’est devenu viral. Les gens disaient que j’étais fauché. Mere paas khaane ke paise nahi hain. Bientôt, j’ai commencé à recevoir des messages de mes proches et d’autres qui m’offraient de m’aider ! Les choses sont devenues incontrôlables en un rien de temps. «

Pendant ce temps, Rajesh et Vandana ont accueilli un petit garçon nommé Vanraj en août 2019 après 11 ans de mariage.

Khattar est devenu un nom familier avec son rôle dans « Bepannaah » et « Beyhadh » où il a partagé l’espace d’écran avec Jennifer Winget.