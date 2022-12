Rajeev Sen passe enfin du temps avec sa fille Ziana après que Charu Asopa se soit plaint de ne pas venir la rencontrer [Watch Video]

actrice de télévision Charu Asopa et le frère de Sushmita Sen Rajeev Sen font la une des journaux depuis quelques semaines. Leur saga de divorce attire l’attention de tous. Ils se sont mariés en 2019, mais peu de temps après, des différences ont commencé à apparaître. Ils n’ont même pas passé leur premier anniversaire ensemble. Bien qu’ils aient essayé de faire fonctionner les choses, leur relation semble maintenant avoir touché le fond. Ils sont tous prêts à signer les papiers du divorce, mais maintenant leur fille Ziana est également sur la photo.

Rajeev Sen et Ziana passent du bon temps

Ce n’est qu’hier que Charu Asopa a créé des nouvelles en expliquant que Rajeev Sen n’a pas pris la peine de venir rencontrer leur fille. C’était après que Rajeev aurait dit qu’il ne rencontrerait pas Ziana. Maintenant, après tout cela, Rajeev Sen a enfin pu passer du temps avec sa fille chérie. Il s’est rendu sur son compte Instagram pour partager une vidéo dans laquelle on peut le voir passer un bon moment avec sa princesse. Il a sous-titré la vidéo comme suit : “La petite princesse de papa pour toujours.” Ziana est mignonne dans une robe rose et ses deux queues de cheval. Assise sur les épaules de Rajeev, Ziana est heureuse.

Découvrez la vidéo de Rajeev Sen et Ziana ci-dessous :

Parlant de leur divorce, Charu Asopa dans une vidéo YouTube a partagé que Rajeev Sen essayait de retarder la signature des papiers de divorce. Elle a partagé qu’il a maintenant dit qu’il signerait les papiers le 5 décembre. Il cite: “Yeh baat papers pe hai jo hum sign karne wale the 30th ko lekin Rajeev as usual… uske pehle jab hum 24th ko milne wale the tab bhi nahi aaye, 30th ko milne wale the sign karne ke liye tab bhi nahi aaye. Maintenant, il a dit qu’il viendrait le 5. J’espère que woh aa jaye kyunki unki wajah se mein ek taarekh ko apni sagi behen ki shaadi mein jaane wali thi lekin mein nahi ja payi. J’ai annulé mes billets parce qu’il dit qu’il viendra le 5.”