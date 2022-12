Rajeev Sen partage une vidéo avec sa fille Ziana après que Charu Asopa ait dit qu’il ne leur rendait pas visite

Un jour après que Charu Asopa a déclaré que Rajeev Sen, son ex-partenaire, ne rendait pas visite à leur fille Ziana, Rajeev a publié une vidéo de lui jouant avec Ziana sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo la plus récente qui a été téléchargée, on peut voir Rajeev prendre un selfie avec Ziana alors qu’elle est perchée sur ses épaules. “La petite princesse à papa pour toujours” était écrit dans la légende de la vidéo.





Il y a quelques jours, l’actrice a déclaré dans son vlog “C’est sur des papiers, je lui ai dit sur des messages, je lui ai dit en face à face aussi, sa famille le sait aussi, que ce n’est que la mienne et la relation de Rajeev qui est cassé. Les relations de Ziana sont toujours les mêmes avec son père, son grand-père et sa grand-mère. Je ne sépare pas Ziana et Rajeev. En fait, s’il empruntait la voie légale, il n’obtiendrait la permission de rencontrer Ziana qu’une ou deux fois par mois, mais je lui ai dit qu’il pouvait la rencontrer quand il le souhaitait. Il n’a qu’à m’envoyer un message et m’informer », avait partagé Charu.

“Il est son père et a le droit de la rencontrer, mais s’il ne vient pas la rencontrer, que puis-je faire à ce sujet. Cela fait un mois que nous avons changé de poste. Il n’est pas venu une seule fois, a-t-elle ajouté.

Il y a quelques jours, Rajeev a déclaré dans son vlog YouTube “Je suis en contact avec elle, et de mon côté, j’essaie d’être gentil avec elle. J’envoie de gentils messages WhatsApp et lui fais sentir que je suis là même si nous ne le sommes pas. physiquement les uns avec les autres. S’assurer que Zianna va bien.

Rajeev Sen et Charu Asopa se sont mariés en 2019. Cependant, le couple a rapidement commencé à avoir des problèmes conjugaux, ce qui a finalement abouti à leur séparation.