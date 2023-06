Rajeev Sen et Charu Asopa officiellement divorcés : « Je resterai papa et maman pour notre fille »

La relation intermittente entre Rajeev Sen et Charu Asopa fait l’actualité depuis un certain temps déjà. Le couple avait demandé le divorce l’année dernière en décembre et l’audience finale était prévue aujourd’hui, le 8 juin. D’après les histoires Instagram de Rajeev Sen, leur divorce a finalement abouti. En téléchargeant une vieille photo d’eux-mêmes, Rajeev a déclaré qu’ils continueraient à « rester maman et papa » pour leur fille.

« Il n’y a pas d’adieux ! Juste deux personnes qui ne pouvaient tout simplement pas se tenir l’une à l’autre. L’amour restera. Nous resterons toujours maman et papa pour notre fille », lit-on dans sa légende.

Découvrez le poste ici:

L’histoire d’amour de Charu Asopa et Rajeev Sen

Charu Asopa et Rajeev Sen étaient éperdument amoureux l’un de l’autre avant de décider de franchir le pas et de se marier. Le duo s’est marié le 9 juin 2019 à Goa. Deux ans plus tard, Charu et Rajeev ont embrassé la parentalité et ont accueilli leur premier enfant ensemble, une fille. Ils l’ont nommée Ziana. Des mois plus tard, le couple a fait face à de nombreuses turbulences dans sa vie conjugale.

Avant de demander le divorce, le couple séparé a publié plusieurs déclarations l’un contre l’autre. Charu a affirmé que Rajeev l’avait laissée seule pendant sa grossesse et l’avait même accusé de violence domestique ainsi que de tricherie. Plus tard, le duo a partagé qu’ils étaient en bons termes pour le bien de leur fille. Bien que l’idée de demander le divorce leur ait traversé l’esprit à plusieurs reprises, ils ont continué à donner de multiples chances à leur relation. En décembre de l’année dernière, ils ont demandé le divorce, qui a finalement abouti aujourd’hui.

Des rumeurs sur la querelle dans le mariage de Charu Asopa et Rajeev Sen ont fait surface pour la première fois en 2020 lorsqu’ils se sont désabonnés sur les réseaux sociaux. Ils avaient également supprimé des photos les uns des autres de leurs comptes Instagram respectifs. Cependant, ils se sont brièvement réunis en 2021 mais n’ont pas pu faire survivre leur relation à l’épreuve du temps.

Charu Asopa est surtout connue pour ses émissions de télévision, notamment Agle Janam Mohe Bitiya Hi Kijo, Diya Aur Baati Hum, Mere Angne Mein et Bade Achhe Lagte Hain, entre autres.