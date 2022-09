Rajeev Sen et Charu Asopa décident de garder leur mariage pour Ziana, écrivent ‘le divorce était une option que nous envisagions…’

Rajeev Sen et Charu Asopa ont décidé de rester ensemble après avoir initialement choisi de divorcer.

Charu est allé sur Instagram et a partagé une longue note sur les raisons pour lesquelles ils ont décidé de garder leur mariage. Charu a écrit : « Les mariages sont faits au paradis mais c’est à nous de le faire fonctionner. Oui, nous sommes allés de l’avant et avons annoncé que nous mettions fin à notre mariage et nous avons réalisé que nous avions atteint l’impasse et rien au-delà. Le divorce était une option que nous envisagions et nous ne le nierons pas..Heureux d’annoncer que nous avons décidé de garder notre mariage pour de bon, nous avons tous les deux la chance d’avoir une belle fille Ziana et nous souhaitons lui donner le meilleur en tant que parents. Son éducation et son bonheur sont notre priorité numéro un. Nous tenons à remercier tous nos fans de nous avoir toujours soutenus en tant que couple et de ne jamais nous abandonner. Merci à tous d’avoir béni Ziana avec tant d’amour. Charu & Rajeev.





Charu s’est marié avec Rajeev, qui est le frère de l’acteur Sushmita Sen, en 2019, mais peu de temps après leur mariage, des informations sur leur divorce ont commencé à circuler. Les deux sont devenus parents de Ziana en novembre de l’année dernière. La véritable raison de leur divorce est encore inconnue.