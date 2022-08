Rajeev Sen-Charu Asopa ne va-t-il pas divorcer ? Le récent post Insta de Former donne un indice

On dirait que Rajeev Sen et Charu Asopa sont prêts à donner une seconde chance à leur relation. Au milieu de leur divorce, l’acteur s’est rendu sur son Instagram et a partagé un joyeux selfie d’eux et cela montre seulement que le couple essaie de réparer les murs et de travailler sur leurs différences. Rajeev a partagé la photo de lui et Charu où ils ont l’air extrêmement heureux ensemble et il l’a légendé avec une émoticône de rose qui est un symbole de paix.

Tandis que les fans du couple sont extrêmement heureux de les voir ensemble et leur donnent tout l’amour et le bonheur. Un fan a écrit : ” Soyez des différences entre les gars matures, sab m hote h …. ce sont les chapitres de la vie, vous devez lire chaque page”. Un autre fan a demandé s’ils étaient de retour ensemble, ” Wow! Un bon message est que les personnes qui ont des différences devraient se rassembler. L’un des points à retenir de vos différentes vidéos est que vous êtes tous les deux merveilleux à votre manière. Pourquoi ne pas mettre de côté les différences pour être merveilleux ensemble?” De toute évidence, le couple a de nombreux fans et ils veulent juste qu’ils soient ensemble

Il y a quelques jours à peine, Rajeev avait partagé avec lui une photo de sa fille Ziana et lui avait dit que papa t’aimait le plus.

Alors que Charu a été trollée pour avoir porté un sindoor sur sa publication Instagram où elle a souhaité à sa fille Ziana un joyeux 9 mois.

Charu Asopa et Rajeev Sen se sont mariés il y a 3 ans et depuis l’année dernière, le couple revendique des différences dans leur mariage et est malheureux ensemble. Charu a accusé Rajeev d’être un père irresponsable alors qu’il affirmait qu’elle s’était cachée de son premier mariage avec lui. Cependant, il semble que tout le bien entre eux et le divorce ait définitivement pris les coulisses.