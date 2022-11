Rajeev Sen accuse Charu Asopa d’avoir une liaison avec CET acteur et fait une déclaration explosive

Charu Asopa et Rajeev Asopa ont fait la une des journaux en raison de leur vie personnelle. Dans une récente interview, Charu a accusé Rajeev de violence domestique. Maintenant, Rajeev a réagi aux allégations et a dit: “Quel esprit malade elle a de mettre de telles fausses allégations contre moi.”

Lors d’un entretien avec Hindustan Times, Rajeev a déclaré que Charu jouait tout le temps la carte de la femme. Il a déclaré: «Elle veut jouer la carte de la femme tout le temps. Elle a clairement perdu la tête et tout mon respect pour elle en tant qu’individu. Elle n’a aucune preuve (des allégations), mais son ego est sorti du toit. Toute ma famille l’aimait et la soutenait plus que moi, pourtant ces allégations honteuses. Je ne mérite pas ça. Je ne lui pardonnerai jamais cette torture et cette humiliation.





Rajeev a également partagé des notes vocales envoyées par la mère de Charu, Neelam Asopa. Il a ajouté: “L’un des points à noter dans la note vocale est que sa romance avec l’acteur de télévision Karan Mehra a été révélée par sa mère. Elle a fait une bobine romantique avec lui. Elle me reproche de la tromper et de me méfier d’elle. Dans quel monde vivons-nous.

Il a mentionné: «Je n’ai entendu parler de Karan que par la note vocale de sa mère. Je n’avais aucune idée de ce qui se passait entre eux.

Il a en outre mentionné: «Elle a de gros problèmes de confiance, pas moi. En fait, elle a également fait la même chose dans ses relations passées, selon sa mère. Je suis humain. Je suis sûr que je pourrais me mettre en colère, nous le faisons tous, mais la colère est une chose, la personne qui vous provoque à vous mettre en colère est bien plus dangereuse. J’ai toujours dit que je n’avais jamais parlé aux médias de ma femme ou de notre famille pour quoi que ce soit, mais je n’avais qu’à répondre à ses allégations. C’est son comportement enfantin qui lui a coûté cher, elle a clairement utilisé ma fille comme bouclier pour se protéger égoïstement. Ma fille ne mérite pas ça. Les choses auraient été assez différentes si elle n’avait pas parlé aux médias pour tout et n’importe quoi.