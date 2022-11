Rajeev Ram-Joe Salisbury remporte le double titre masculin

Les deuxièmes têtes de série Rajeev Ram et Joe Salisbury ont produit une performance impressionnante pour vaincre Nikola Mektic et Mate Pavic et décrocher le double titre masculin lors de la finale de l’ATP, ici dimanche.

Dans une finale de grande qualité, le tandem américano-britannique a été affûté du premier au dernier point, battant les Croates 7-6(4), 6-4 pour terminer en beauté leur saison dans le nord de l’Italie.

Salisbury est le premier Britannique à remporter le titre de double de la finale de l’ATP, tandis que Ram est le 18e Américain à décrocher la couronne. La paire a gagné 1 500 points au classement ATP en double et 930 300 dollars en tant que champions invaincus, le plus gros salaire en double de l’histoire.

«C’est probablement là-haut avec l’un de nos meilleurs matchs, l’un de nos meilleurs matchs en équipe. Je pense que nous sommes si fiers de tout ce que nous avons fait cette semaine. Nous avons traversé des situations difficiles, mais nous sommes restés ensemble tout au long du chemin. (Je suis) tellement heureux, je n’arrive pas à croire que nous ayons réussi cela”, a déclaré Salisbury.

« Je ne sais pas quoi dire. Mon partenaire a joué hors de ce monde aujourd’hui, mais je suppose que c’est ce que vous devez faire et c’est pourquoi il est l’un des meilleurs du moment. Il garde le meilleur de lui-même pour les plus grands moments. Je suis tellement fier de nous en tant qu’équipe, c’est sûr”, a déclaré Ram.

Ram et Salisbury, qui ont perdu contre Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut lors de la finale de l’an dernier, ont maintenant remporté neuf titres au niveau de la tournée en équipe.

Au cours d’une saison exceptionnelle, la paire a remporté les couronnes ATP Masters 1000 à Monte Carlo et Cincinnati, tandis qu’elle a remporté son troisième trophée du Grand Chelem à l’US Open, détenant un record de 37-14 sur l’année.

Avec leur victoire de 85 minutes, Ram et Salisbury sont passés à 3-4 dans leur série ATP Head to Head contre Mektic et Pavic, après avoir également battu les quatrièmes têtes de série en demi-finale à Turin l’année dernière.

Les deux équipes ont été fortes au service dans le premier set, avec des opportunités limitées offertes au retour alors que l’ouvreur passait au tie-break. Ram et Salisbury, qui ont sauvé le seul point de break du set à 1-1, ont augmenté leur profondeur au retour dans le tie-break et sont restés solides au-dessus de la tête, envoyant des volées et des smashs pour aller de l’avant.

Les deuxièmes têtes de série ont ensuite frappé immédiatement en début de deuxième set pour reprendre le contrôle, profitant de deux doubles fautes de Pavic pour briser. À partir de là, Ram et Salisbury ont couru à travers leurs jeux de service, remportant 84% (16/19) des points derrière leur première livraison pour sceller une victoire émotionnelle.

“Je n’y ai pas trop pensé”, a déclaré Salisbury en devenant le premier champion britannique lors de la finale de la saison.

“Évidemment, c’est une bonne chose à réaliser, mais il s’agissait principalement de nous en tant qu’équipe, de nous deux et de tous ceux qui nous soutiennent. Nous avons tellement de monde derrière nous. C’est juste un énorme effort d’équipe et nous sommes tellement satisfaits de tout ce que nous avons fait cette semaine”, a-t-il ajouté.

Ram est le 18e Américain à remporter le titre de double lors de l’événement de fin d’année, rejoignant Stan Smith, Arthur Ashe, John McEnroe, Peter Fleming, Bob Bryan et Mike Bryan.

“C’est certainement assez cool. Il y a eu tellement de grands joueurs américains en double et tellement de grands joueurs qui ont gagné cela. C’est un honneur d’être sur ce trophée avec eux, c’est sûr”, a déclaré Ram lorsqu’on lui a demandé de rejoindre la liste des champions américains.

Pendant ce temps, Mektic et Pavic cherchaient leur sixième titre de l’année au niveau de la tournée cette semaine à Turin. Ils ont triomphé ensemble lors d’un événement ATP Masters 1000 à Rome, tout en soulevant des trophées à Genève, au Queen’s Club à Londres, à Eastbourne et à Astana.

Mektic visait à remporter sa deuxième couronne de la finale de l’ATP, après avoir triomphé avec Wesley Koolhof en 2020.

« Félicitations à Rajeev et Joe. Tu as été vraiment bon aujourd’hui. Félicitations et profitez de votre moment. Je tiens également à remercier Mate et toute notre boîte, nous avons passé une excellente semaine”, a déclaré Mektic lors de la cérémonie de remise des trophées.

