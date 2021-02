Rajeev Ram-Barbora Krejcikova remporte le titre en double mixte avec un spectacle dominant

Barbora Krejcikova et Rajeev Ram ont remporté leur deuxième open d’Australie titre en double mixte en trois ans samedi avec une victoire de 6-1, 6-4 sur le couple à domicile Sam Stosur et Matthew Ebden. Pour Krejcikova, c’était son troisième titre consécutif à l’Open d’Australie après s’être associé à Nikola Mektic, de Croatie, pour remporter le double mixte il y a un an.

Elle avait perdu en finale du double féminin avec sa compatriote tchèque Katerina Siniakova vendredi contre Elise Mertens et Aryna Sabalenka, mais a mis sa déception derrière elle en seulement 59 minutes sur Rod Laver Arena.

« Nous avons eu une année de congé en équipe, mais elle n’a pas eu une année de congé et a gagné cette chose l’année dernière », a déclaré Ram à propos de Krejcikova lors de la cérémonie de présentation.

« Trois années consécutives, c’est un travail formidable. »

Ram a une chance de décrocher un autre titre à l’Open d’Australie dimanche, lorsque lui et le Britannique Joe Salisbury défendent leur titre en double masculin contre Ivan Dodig et Filip Polasek.