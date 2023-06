Rajeev Mishra, vedette de la Coupe du monde de hockey junior, est décédé

Rajeev Mishra, le meilleur attaquant de la Coupe du monde de hockey junior 1997 à Milton Keynes, en Angleterre, est décédé. Il avait 46 ans.

Rajeev a mené l’Inde à une deuxième place lors de la Coupe du monde junior 1997 alors que l’équipe revenait au tournoi après 12 ans.

Bien que l’Inde ait perdu la finale contre l’Australie 2-3, Mishra, avec six buts dans le tournoi, a été saluée comme la prochaine grande vedette du hockey indien.

« Nous sommes profondément attristés par le décès de notre ancien joueur de hockey international junior et médaillé d’argent de la Coupe du monde masculine junior FIH 1997, Rajiv Mishra. Nous envoyons nos plus sincères condoléances à sa famille », a déclaré Hockey India dans un tweet.

Dans le circuit national, Mishra a joué pour Northern Railway et a fait ses débuts dans l’équipe senior de la série de tests indo-allemands qui s’est tenue en janvier 1998.

Le président de Hockey India et coéquipier de Mishra lors de la Coupe du monde junior de 1997, Dileep Tirkey, a également exprimé ses condoléances pour cette disparition prématurée.

« Je suis profondément attristé d’apprendre le décès prématuré de Rajeev Mishra, un talentueux ancien joueur de hockey international junior. Sa passion et son dévouement au sport étaient vraiment inspirants. Mes plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et toute la communauté du hockey », a tweeté Tirkey.